A gyógyszerszállítmányt az ungvári főkonzulátus és a beregszászi konzulátus képviselői adták át. Vida László, a beregszászi magyar külképviselet főkonzulja elmondta, hogy a mintegy 95 millió forint értékű humanitárius segély egyebek között vérnyomáscsökkentő, fájdalom- és gyulladáscsillapító gyógyszereket és vitaminkészítményeket tartalmaz.

A diplomata emléketetett arra, hogy az elmúlt héten ezer adag hepatitis-A elleni oltóanyagot juttattak el a Beregszászi kistérségbe, mert járvány tört ki ott. Ezek az adományok is erősítik azt a folyamatot, amely elindult a két ország között, ez a párbeszéd újraindítása, az együttműködés bővítése és elmélyítése – fogalmazott Vida László.

Miroszlav Bileckij, Kárpátalja kormányzója elmondta, hogy a mintegy 20 tonnás gyógyszerszállítmányból a megyei tanács költségvetéséből finanszírozott egészségügyi intézményeken kívül Ukrajna más régiói is részesülnek. Köszönetet mondott Magyarországnak a támogatásért, külön kiemelve az ukrán gyerekek üdültetésében és a sebesült katonák rehabilitációjában való részvételt.

Vaszil Szkrip, a Kárpátalja megyei tüdőkórház (hivatalos nevén Tüdőbetegségek Központja) főigazgatója kiemelte: az intézményben jelenleg 250 embert kezelnek, 40 katona is van közöttük, ezért különösen örül annak, hogy a magas szintű magyar-ukrán tárgyalásokat követően a humanitárius támogatás szinte azonnal célba ért.