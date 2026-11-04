Ügynökakták – Magyar Péter odaszúrt az egykori elitnek

„Most már mindenki számára egyértelmű lehet, hogy miért akadályozta 36 éven át az egymást váltó, de a háttérben összedolgozó politikai és gazdasági elit a diktatúra állambiztonsági múltjának a feltárását” – fogalmazott a kormányfő a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

Szerdán tették elérhetővé a nyitottaktak.hu oldalon mintegy 60 ezer, a rendszerváltás előtt működő állambiztonsági szolgálatok által beszervezett hálózati személy nevét és adatait. A korábban közölteknek megfelelően a számos titkosszolgálati irattípus közül most három vált bárki számára ingyenesen hozzáférhetővé: a 6-os karton, a B (azaz beszervezési) -napló és a H (azaz hálózati) – adattár.

A negyedik irattípus, amelyet a törvény szerint február 25-éig kell nyilvánosságra hoznia a levéltárnak, a B-dosszié. Ez a tartótiszt szemszögéből részletesen tartalmazza az egész ügynöki életutat.

A miniszterelnök a témában tartott szerdai sajtótájékoztatón azzal a kéréssel fordult az emberekhez, hogy kezeljék méltósággal és emberséggel a megszerzett adatokat.