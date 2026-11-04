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Vágó István, a Demokratikus Koalíció (DK) elnökségi tagja (b) és Varju László, a DK alelnöke az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 168. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen Pilvax kávéháznál 2016. március 15-én.
Nyitókép: MTI/Marjai János

Karikó, Vágó, Nógrádi, Kiss-Rigó – a tudomány, a közélet és az egyház sem érintetlen az ügynökakták nyílása után

Infostart

A közélet, a tudomány és a katolikus egyház ismert személyiségeiről is őriz vagy 6-os kartont, vagy mágnesszalagot, vagy mindkettőt az Állambiztonsági Levéltár, mint az a Nyitott Akták szerda délelőtti indulása óta nyilvános.

Az úgynevezett ügynökakták szerda délelőtti első kinyitása óta ömlenek rá a nevek a közbeszédre, a politikus érintettekről ebben a cikkünkben olvashat, ezen összeállításunkból az egyéb közéleti szereplők érkező neveiről, beszervezéséről tájékozódhat.

A Nyitott Aktákat bemutató sajtótájékoztatón, az '56-os forradalom szovjetek általi leverése napján azonban mind az érintett levéltár főigazgatója, Cseh Gergő Bendegúz, mind Magyar Péter miniszterelnök jelezte, ítélkezés helyett kíváncsisággal kell a névsor felé fordulni, ami nem teljes, de így is a rendszerváltozás elmaradt adóssága a mintegy 60 ezer név megismerhetővé tétele.

Többeket fedőnevük tesz izgalmassá, de az sem mellékes, kikről van szó.

Vágó István „kvízprofesszor” halála előtt a DK XII. kerületi politikusaként volt ismert, de a nyilvánosság eddig nem tudta róla, hogy Quiz fedőnéven beszervezhették. Mágnesszalag őrzi ennek nyomát.

Egy elhunyt és egy élő katolikus egyházi vezető személyiség is megtalálható a Nyitott Akták adatbázisában. Egyikük Paskai László már elhalálozott bíboros, akinek pártállami múltjáról és megtévesztő tartalmú jelentéseiről már korábban is tudott a nyilvánosság. Ő Tanár néven szerepel, 6-os kartonját itt lehet megtekinteni. Osztályidegen, lojális, teológiai doktor, ez derül ki az 1972-es dokumentumból.

Új adat viszont, hogy Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök, vagyis Lawrence is rendelkezik 6-os kartonnal, őt szinte a rendszerváltozás előtti utolsó pillanatban szervezték be, 1989 nyarán.

A biztonságpolitikai szakértőként közismert Nógrádi György rendszerváltozás előtti, eddig nem ismert, Raguza fedőnéven folytatott (?) tevékenységéről 6-os karton és mágnesszalag is rendelkezésre áll. Kartonjából kiderül, tartalékos hadnagy volt és MSZMP-tag.

Szintén 6-os karton és mágnesszalag is van Karikó Katalin Nobel-díjas magyar tudósról, aki a koronavírus elleni korszerű vakcina mögötti tudományos eljárásáért kapta rangos kitüntetését, komoly nemzetközi karrierrel a háta mögött. Kartonján még csak nem is az az érdekesség, hogy KISZ-tag volt, vagy hogy tudományos segédmunkatársként szervezték be 1978-ban, hanem hogy a kartonon Salgó László volt országos rendőrfőkapitány aláírása szerepel a dokumentumban, ő 2002 és 2004 között volt Magyarország főrendőre, róla semmilyen állambiztonsági nyom nem lelhető fel, Karikónál pedig alig 4 évvel idősebb. Karikó Katalin fedőneve „Lengyel Zsolt” volt.

Az Index talált rá Terplán Zoltán, Kőszeg fideszes alpolgármestere nevére, aki III/III-asként a belső elhárításhoz tartozott a rendszerváltás előtt. Tibi fedőnéven dolgozhatott 1988-tól 6-os kartonja alapján.

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Kezdőlap    Belföld    Karikó, Vágó, Nógrádi, Kiss-Rigó – a tudomány, a közélet és az egyház sem érintetlen az ügynökakták nyílása után

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Karikó, Vágó, Nógrádi, Kiss-Rigó – a tudomány, a közélet és az egyház sem érintetlen az ügynökakták nyílása után

Karikó, Vágó, Nógrádi, Kiss-Rigó – a tudomány, a közélet és az egyház sem érintetlen az ügynökakták nyílása után
A közélet, a tudomány és a katolikus egyház ismert személyiségeiről is őriz vagy 6-os kartont, vagy mágnesszalagot, vagy mindkettőt az Állambiztonsági Levéltár, mint az a Nyitott Akták szerda délelőtti indulása óta nyilvános.
 

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