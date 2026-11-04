Nanu-nanu, Bajnok, Tibi bácsi – az ügynökakták nevei kulturális és sport vonalon

70 évvel azután, hogy a Szovjetunió vérbe folytotta az 1956-os magyar forradalmat, ígéretéhez híven a Tisza-kormány törvényileg lehetővé tette, hogy megnyíljanak az úgynevezett ügynökakták, az Állambiztonsági Levéltár és a kormány közös sajtótájékoztatója idején szerda délelőtt élesedett a kereshető Nyitott Akták online adatbázis.

Korábban a politikából ismerős nevekről közöltünk már összeállítást, a közélet és a tudomány szereplőiről pedig itt olvashat.

Van azonban még két „kategória”, amely közérdeklődésre tart számot, ez pedig a kultúra ismert szereplőié és az egykori sportolóké.

Elsőként Vikidál Gyuláról illik említést tenni, akinek állambiztonsági tevékenysége korábban nagy vihart kavart, Dalos fedőnéven végezhetett tevékenységet, most a nyilvánosságra került 6-os kartonjából az derül ki, hogy 1981-1986-ig végezhetett tevékenységet az 1983-as István, a király legendás Koppánya, rockénekes. Kartonján kívül mágnesszalagja is fennmaradt.

Majdnem kortársa Szikora Róbert, az R-Go frontembere, akit 1984-ben szerveztek be, és Nanu-Nanu néven tevékenykedhetett az állambiztonság javára, szintén fennmaradt 6-os kartonja és mágnesszalagja is. 30 évesen érettségije volt és KISZ-múltja.

Dévényi Tibor fedőneve nem volt túl nagy erőfeszítés, a ma is aktív rádiós lemezlovas, az ország Tibi bácsija Déva fedőnéven szerepel a Nyitott Akták nyilvántartásában, III/III-as titkos megbízzott lehetett a 6-os kartonja alapján.

Csurka István MIÉP-elnök nevének keresésekor bukkantunk rá testvéréére, Csurka László színművészére – a kereső egyébiránt kis névtévesztés esetén is képes adatot szolgáltatni –, ő „Parti Zoltán” néven különösen is hosszan lehetett állományban, 1957-től egészen 1990-ig a 6-os karton adatai szerint.

Gáti Oszkár Jászai Mari-díjas színművész neve is szerepel az aktákban, mint arra a Index rátalált. A 6-os karton szerint 1984 májusában próbálták meg beszervezni. Az akta szerint fedőneve Tatár volt.

A Cintula művésznéven ismertté vált Keresztes Tibor neve is fellelhető az adatbázisban, kartonjában pedig az áll, hogy beszervezési kartonját 1966. szeptember 22-én nyitották meg, amikor még egyetemi hallgató volt, informátorként jelölik, Kurucz Tibor fedőnéven. Korábban hevesen tiltakozott az ellen, hogy bármi tevékenységet végzett volna, másokéról viszont az Index cikke szerint igen.

Korniss Péter Kossuth-díjas fotográfus elébe ment a folyamatnak, ő a Válasz Online-nak nyilatkozva vallott részletesebben beszervezéséről, múltjáról, közvetlenül az úgynevezett ügynökakták nyílása előtt, erről itt írtunk részletesebben.

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