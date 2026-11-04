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Nyitókép: Unsplash

Nanu-nanu, Bajnok, Tibi bácsi – az ügynökakták nevei kulturális és sport vonalon

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Vikidál Gyula és Korniss Péter múltjának rendszerváltozás előtti éveiről nem a Nyitott Aktákon olvasni először, azonban most tudjuk meg, melyik közismert személyiség szerepel Nanu-Nanu, Bajnok vagy éppen Tárnoki László néven az ügynökaktákban.

70 évvel azután, hogy a Szovjetunió vérbe folytotta az 1956-os magyar forradalmat, ígéretéhez híven a Tisza-kormány törvényileg lehetővé tette, hogy megnyíljanak az úgynevezett ügynökakták, az Állambiztonsági Levéltár és a kormány közös sajtótájékoztatója idején szerda délelőtt élesedett a kereshető Nyitott Akták online adatbázis.

Korábban a politikából ismerős nevekről közöltünk már összeállítást, a közélet és a tudomány szereplőiről pedig itt olvashat.

Van azonban még két „kategória”, amely közérdeklődésre tart számot, ez pedig a kultúra ismert szereplőié és az egykori sportolóké.

Elsőként Vikidál Gyuláról illik említést tenni, akinek állambiztonsági tevékenysége korábban nagy vihart kavart, Dalos fedőnéven végezhetett tevékenységet, most a nyilvánosságra került 6-os kartonjából az derül ki, hogy 1981-1986-ig végezhetett tevékenységet az 1983-as István, a király legendás Koppánya, rockénekes. Kartonján kívül mágnesszalagja is fennmaradt.

Majdnem kortársa Szikora Róbert, az R-Go frontembere, akit 1984-ben szerveztek be, és Nanu-Nanu néven tevékenykedhetett az állambiztonság javára, szintén fennmaradt 6-os kartonja és mágnesszalagja is. 30 évesen érettségije volt és KISZ-múltja.

Dévényi Tibor fedőneve nem volt túl nagy erőfeszítés, a ma is aktív rádiós lemezlovas, az ország Tibi bácsija Déva fedőnéven szerepel a Nyitott Akták nyilvántartásában, III/III-as titkos megbízzott lehetett a 6-os kartonja alapján.

Csurka István MIÉP-elnök nevének keresésekor bukkantunk rá testvéréére, Csurka László színművészére – a kereső egyébiránt kis névtévesztés esetén is képes adatot szolgáltatni –, ő „Parti Zoltán” néven különösen is hosszan lehetett állományban, 1957-től egészen 1990-ig a 6-os karton adatai szerint.

Gáti Oszkár Jászai Mari-díjas színművész neve is szerepel az aktákban, mint arra a Index rátalált. A 6-os karton szerint 1984 májusában próbálták meg beszervezni. Az akta szerint fedőneve Tatár volt.

A Cintula művésznéven ismertté vált Keresztes Tibor neve is fellelhető az adatbázisban, kartonjában pedig az áll, hogy beszervezési kartonját 1966. szeptember 22-én nyitották meg, amikor még egyetemi hallgató volt, informátorként jelölik, Kurucz Tibor fedőnéven. Korábban hevesen tiltakozott az ellen, hogy bármi tevékenységet végzett volna, másokéról viszont az Index cikke szerint igen.

Korniss Péter Kossuth-díjas fotográfus elébe ment a folyamatnak, ő a Válasz Online-nak nyilatkozva vallott részletesebben beszervezéséről, múltjáról, közvetlenül az úgynevezett ügynökakták nyílása előtt, erről itt írtunk részletesebben.

Sportolók, sportkommentátorok

  • Fenyvesi Csaba háromszoros olimpiai bajnok vívó Mészáros néven kapott feladatot.
  • Kárpáti György a III/III-as egységhez tartozott háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázóként, Halasi néven.
  • Novák Dezső kétszeres olimpiai bajnok labdarúgó, a Ferencvárost elsőként BL-be vezető edző Nemere néven dolgozhatott, rá terhelő adatokkal szervezték be.
  • Horkai György Bácskai fedőnéven volt az állambiztonság állományában, míg 9 év után el nem búcsúztak tőle.
  • Gedó György 1972-es olimpiai bokszbajnok állambiztonsági múltja alig volt egyéves. Kartonján a Bajnok fedőnév szerepel.
  • Szepesi György sportkommentátor-legenda 1950-től 1963-ig volt az állomány Galambos nevű tagja, 2018-ban, 96 évesen hunyt el.
  • Fiatalabb pályatársa, Vitár Róbert 10 éves csúszással, szintén hálózati kizárásáig rendelkezett 6-os kartonnal, Tárnoki László névvel.
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Kezdőlap    Belföld    Nanu-nanu, Bajnok, Tibi bácsi – az ügynökakták nevei kulturális és sport vonalon

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Nanu-nanu, Bajnok, Tibi bácsi – az ügynökakták nevei kulturális és sport vonalon

Nanu-nanu, Bajnok, Tibi bácsi – az ügynökakták nevei kulturális és sport vonalon
Vikidál Gyula és Korniss Péter múltjának rendszerváltozás előtti éveiről nem a Nyitott Aktákon olvasni először, azonban most tudjuk meg, melyik közismert személyiség szerepel Nanu-Nanu, Bajnok vagy éppen Tárnoki László néven az ügynökaktákban.
 

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