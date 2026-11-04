Lezsák, Martonyi, Torgyán, Szita – Nyílnak az ügynökakták, ömlenek a politikusnevek

Az '56-os forradalom szovjetek általi leverésének 70. évfordulóján egy nagyszabású levéltári sajtótájékoztató keretei között nyitották meg az első úgynevezett ügynökaktákat a meglévő 6-os kartonok közül mintegy 60 ezernek a nyilvánosságra hozatalával.

A Nyitott Akták délelőtti élesedése pillanatától azonnal ömleni kezdtek a nevek.

A tájékoztatón egyébként mind Magyar Péter miniszterelnök, mind Cseh Gergő Bendegúz állambiztonsági levéltári főigazgató figyelmeztetett: nem a népítélet céljából történik meg a mostani nyilvánosságra hozatal, hanem a történelmi igazságtétel megkésett részeként.

Cikkünkben a politikából ismert, elsőként felbukkant személyiségekről teszünk említést.

Lezsák Sándor volt MDF-es, majd fideszes házalelnökről, a rendszerváltó Magyar Demokrata Fórum alapítójáról, illetve beszervezésével, rendszerváltozás előtti állambiztonsági tevékenységével kapcsolatban a levéltárban mágnesszalag maradt fenn.

Szita Károly korszakos kaposvári polgármesterről, aki szintén a polgári oldal kötelékében politizál, szintén került ki „nyom” a Nyitott Aktákra, Krakus Péter néven róla mágnesszalag mellett a 6-os karton is megvan. A nyolcvanas években tevékenykedhetett.

Martonyi Jánost a rendszerváltozás után Orbán Viktor miniszterelnök külügyminiszterként vonta be a politikába első kormányzása idején. Róla, vagyis „Magasdiról” mágnesszalagot őriz az ÁBTL.

Torgyán József, a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt (FKGP) politikuslegendája retorikai teljesítményével elévülhetetlen érdemeket szerzett a Horn-kormány 1998-as bukásában a vidék Magyarországán, azonban a rendszerváltozás előtt Szatmári Lajos fedőnéven 6-os karton készült a beszervezéséről, és mágnesszalag is kötődik hozzá. „Ellenforradalmi tevékenysége” vezethetett 1957-es beszervezéséhez. Nincs már az élők sorában.

A Torgyán-sztori Az Újpesti Forradalmi Bizottságban vállalt szerepe miatt börtönnel, zsarolással és a pályájának ellehetetlenítésével próbálták megtörni, Torgyán József azonban sem írásban, sem szóban nem vállalta az együttműködést, a felkínált beszervezési nyilatkozatot pedig összetépte, mondván, az ilyen munka összeegyeztethetetlen az erkölcsével. A hatósági nyomás elől egy időre még elmegyógyintézetbe is bevonult hamis diagnózissal. Mivel nem tudták megtörni, a tartótiszt 1958 tavaszán javasolta a hálózatból való kizárását. Az 1997-es hivatalos átvilágítás kiderítette, hogy az eljáró alosztályvezető szabálytalanul, felettesi engedély és aláírt nyilatkozat nélkül nyitott dossziékat Torgyánról. A volt tiszt a bizottság előtt beismerte: „nem is volt ez igazi beszervezés”, a nyilvántartásba vétel pedig a saját eljárási hibáinak leplezésére szolgáló BM-en belüli manipuláció volt. Az átvilágítóbizottság határozata kimondta, Torgyán József semmilyen állambiztonsági érdemi tevékenységet nem végzett, nyilatkozatot nem írt alá, jelentést nem adott és díjazásban sem részesült. Ügye a Kádár-rendszer bürokráciájának mementója: a hatalom ellenálló áldozatát a szervek a saját statisztikáik kozmetikázására papíron ügynökké könyvelték el. ( Index

Csurka István rendszerváltó író, MIÉP-alapító pártelnök, a hazai radikális jobboldal újjászervezője Raszkolnyikov fedőnéven tevékenykedhetett, 6-os kartonja szerint „a népi demokráciához lojális” volt. Nem él már.

Tarr Zoltán kulturális és társadalmi kapcsolatokért felelős miniszter édesapja, Tarr Kálmán érintettségéről posztolt a sajtótájékoztató után.

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