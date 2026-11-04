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Telefon töltése USB-csatlakoztatással.
Nyitókép: Pixabay

Füstölög a fogyasztóvédelem: gond van az USB-töltőkkel

Infostart / MTI

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) laboratóriumában megvizsgált 186 USB-töltő közül 156 nem felelt meg a biztonsági követelményeknek. A mintegy 84 százalékos kifogásolási arány ismét rámutat arra, hogy a mindennap használt elektromos eszközök között is jelentős számban fordulhatnak elő veszélyes termékek – hívta fel a figyelmet közleményében a hivatal.

Felidézték, hogy 2023-ban az érintett termékkör 85 százaléka, 2024-ben pedig 92 százaléka bukott a termékbiztonsági vizsgálatokon, a tavalyi évben ez az arány 87 százalék volt. A magas arány indokolttá tette a vizsgált mintaszám emelését: 2026-ban immár két ütemben, közel 200 USB-s töltőt ellenőrzött a hatóság.

A veszélyes termékek miatt indított hatósági eljárások és a forgalomból történő kivonások folyamatban vannak.

A kormányhivatalok által lefolytatott mintavételek kiterjedtek többek között műszaki áruházakra, szakkereskedésekre, távol-keleti üzemeltetésű kisboltokra és a webáruházak nyújtotta kínálatra is.

Az NKFH laboratóriumában végzett ellenőrzések elsősorban arra irányultak, hogy az USB-töltők használata nem jelent-e áramütésveszélyt.

A szakemberek ezért ellenőrizték a töltők szigetelésének biztonságosságát, a csatlakozódugók megfelelő kialakítását, valamint az úti átalakítóval kombinált készülékek biztonságát is. A vizsgálatok olyan rejtett hibák feltárására is alkalmasak, amelyek szabad szemmel nem észlelhetők, így a fogyasztók vásárláskor nem feltétlenül tudják felismerni a veszélyt – emelte ki a hivatal közleménye.

Az ellenőrzési tapasztalatok alapján továbbra is fontos szem előtt tartani, hogy a töltőket érdemes elsősorban szaküzletekben, műszaki áruházakban vásárolni. Az NKFH nyomatékosan felhívja a fogyasztók figyelmét arra, hogy USB-töltőt lehetőség szerint megbízható kereskedőtől vásároljanak, kerüljék a gyanúsan olcsó, ismeretlen eredetű termékeket, valamint rendellenes működés vagy túlmelegedés esetén a töltő használatát azonnal hagyják abba.

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Kezdőlap    Belföld    Füstölög a fogyasztóvédelem: gond van az USB-töltőkkel

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