ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.76
usd:
326.29
bux:
144955.18
2026. november 3. kedd Győző
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap (MTVA) Kunigunda útjai székháza 2026. július 7-én. Elsötétült az M1 képernyõje, a Kossuth Rádió helyén pedig a Bartók Rádió mûsora hallgatható. Az MTVA frissen megbízott ideiglenes vezérigazgatója, Horváth András, és az általa felkért, ideiglenes szakmai csapat azonnali hatállyal megszüntette a propagandát, leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén - közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája kedden az MTI-vel ezen a napon.
Nyitókép: Illyés Tibor

Változnak a beruházások előtt a környezeti hatásvizsgálati eljárások

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A jövőben párhuzamosan folytatódhatnak a nemzetközi és a hazai környezeti hatásvizsgálati eljárások, és módosul a cégnyilvánosságról és a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról szóló törvény és két évvel, 2029. január 1-ig meghosszabbodik a jogi személyek egységes nyilvántartási rendszere bevezetésének határideje – döntött kedden az Országgyűlés, amely elfogadta a Magyar Rádió és Televíziót működtető társaság alapító okiratát is.

Párhuzamosan folytatódhatnak a nemzetközi és a hazai környezeti hatásvizsgálati eljárások

A jövőben a nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárásokkal párhuzamosan is folytatódhatnak a hazai környezeti hatásvizsgálati eljárások, miután parlament kedden 193 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény módosítását.

A javaslat vitájában Bögi Viktória, az Élő Környezetért Felelős Minisztérium parlamenti államtitkára magyarázatként azt mondta, hogy ha egy tervezett beruházásnak jelentős, országhatáron átterjedő környezeti hatása van, akkor az érintett országok bevonásával nemzetközi egyeztetést kell lefolytatni. Ezek az országok észrevételeket tehetnek, amelyeket a környezetvédelmi hatóságnak érdemben kell értékelnie és az eljárást lezáró döntésében figyelembe kell vennie – mutatott rá.

Az eddigi szabályozás alapján a környezetvédelmi hatóságnak a nemzetközi eljárás időtartamára fel kellett függesztenie az eljárást, az indítvány azonban a felfüggesztés helyett a határidő figyelembe vételével biztosít időt a nemzetközi szakasz lezárására – közölte.

Bögi Viktória azt is elmondta, hogy a nemzetközi szakasz lezárása után a környezetvédelmi hatóság további harminc nap áll rendelkezésére, hogy értékelje a külföldről érkező észrevételeket – mondta.

Módosították a cégnyilvánosságról és a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról szóló törvényt

A képviselők 187 igen szavazattal – hat tartózkodás mellett – módosították a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényt.

Ezzel a két törvényt összhangba hozzák a közhiteles törvénnyel. A módosítás nem változtat a nyilvántartások közbizalmi, tanúsító erején, ugyanakkor az állami közhiteles nyilvántartásokra vonatkozóan meghatározza azokat az adatokat, amelyek esetében a cégnyilvántartás, valamint a civil és egyéb cégnek nem minősülő szervezetek nyilvántartása tekinthető az adat közhiteles forrásának.

Két évvel módosul a jogi személyek egységes nyilvántartási rendszerének bevezetésével kapcsolatos felkészülési idő

Az Országgyűlés 139 igen szavazattal, 54 nem szavazat ellenében elfogadta az egyes magánjogi nyilvántartásokat érintő törvények módosítását kedden, amelynek célja a jogi személyek egységes nyilvántartási rendszerének bevezetésével kapcsolatos felkészülési idő meghosszabbítása.

A törvényjavaslat célja elsősorban a jogi személyek egységes nyilvántartási rendszerének bevezetésével kapcsolatos felkészülési idő meghosszabbítása.

Ennek értelmében a jogi személyek nyilvántartásáról szóló törvény, valamint a jogi személyekkel kapcsolatos egyes bírósági eljárásokról és a végelszámolásról szóló törvény eredeti hatálybalépési időpontja 2027. január 1-jéről 2029. január 1-jére módosul.

Továbbá a törvényjavaslat elhalasztja az ehhez a két törvényhez kapcsolódó bizonyos törvények egyes rendelkezéseinek hatályba lépését is.

Elfogadták a Magyar Rádió és Televíziót működtető társaság alapító okiratát

Megszavazta az Országgyűlés a Magyar Rádió és Televízió Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság alapító okiratának elfogadásáról és az átalakuláshoz kapcsolódó egyes intézkedésekről szóló határozati javaslatot.

Az előterjesztésre 139 képviselő mondott igent, 48 szavazott az elfogadás ellen, míg hatan tartózkodtak.

Az előző kormányzat a 2010-es évek folyamán több lépésben alakította át a hazai közmédia rendszerét, két társaságba vonva össze a korábban a Duna Televíziót, a Magyar Rádiót, a Magyar Távirati Irodát és a Magyar Televíziót működtető, önálló cégeket.

A médiatörvény idén nyári átalakításával a parlament úgy döntött, hogy a Műsorszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapot (MTVA) beolvasztja a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-be, majd az új cég Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. néven látja el a közszolgálati médiaszolgáltatás céljaihoz kapcsolódó tevékenységeket, az ismét önálló MTI Nonprofit Zrt. pedig közszolgálati médiatartalom-szolgáltatóként, nemzeti hírügynökségként működik a jövőben.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Változnak a beruházások előtt a környezeti hatásvizsgálati eljárások

országgyűlés

környezeti hatások

hatásvizsgálat

határozathozatalok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Megválasztotta az Országgyűlés az új legfőbb ügyészt

Megválasztotta az Országgyűlés az új legfőbb ügyészt
A Fidesz és a KDNP nem szavazott: 139 igen, 6 nem szavazat mellett megválasztotta Fejes Pétert legfőbb ügyésznek az Országgyűlés.
 

Megszavazták: munkaszüneti nap lesz december 24-e

Szigorúbb ellenőrzést kapnak a politikusok

„Pócs János csalt a szavazásnál” – Magyar Péter sürgős javaslatot tett

Forsthoffer Ágnes figyelmeztette a sajtó munkatársait – kitiltások

Elmaradt Magyar Péter napirend előtti felszólalása

Változnak a beruházások előtt a környezeti hatásvizsgálati eljárások

Tarr Zoltán időt kér, a „kulturális turbulenciát" sajnálja

VIDEÓ
Kicsoda Kimi Antonelli, a Forma–1 új bajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
A gyász pszichológiája: miért tabu a halál? Révész Renáta Liliána, Inforádió, Aréna
Lehet másképp tanítani a magyar iskolákban? Thaisz Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.03. kedd, 18:00
Horváth Gábor
a Költségvetési Tanács elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Atomvédelmi oktatóvideókat kezdett sugározni az állami média Iránban

Atomvédelmi oktatóvideókat kezdett sugározni az állami média Iránban

Az iráni állami televízió részletes tájékoztató videót kezdett sugározni arról, hogy mi a teendő egy esetleges atomtámadás esetén. A mesterséges intelligencia segítségével készült polgári védelmi kisfilm azután került adásba, hogy olyan értesülések láttak napvilágot, amelyek szerint az Egyesült Államok akár napokon belül nukleáris csapást mérhet az országra - írta a Metro.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Komoly fordulat jöhet az amerikai tőzsdéken a választás után: már készülnek a nagyágyúk, erre mozoghat a pénz

Komoly fordulat jöhet az amerikai tőzsdéken a választás után: már készülnek a nagyágyúk, erre mozoghat a pénz

A tőzsdei befektetők feszülten latolgatják az amerikai félidős választások várható piaci hatásait.

BBC
Business Sport Travel Science
Polls open in US midterm elections that will shape rest of Trump's presidency

Polls open in US midterm elections that will shape rest of Trump's presidency

Donald Trump's Republican Party currently controls both chambers of Congress - but that could change after today's election.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 3. 12:22
Megválasztotta az Országgyűlés az új legfőbb ügyészt
2026. november 3. 11:50
Tarr Zoltán időt kér, a „kulturális turbulenciát" sajnálja
×
×