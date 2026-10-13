ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.18
usd:
325.36
bux:
143582.55
2026. október 13. kedd Ede, Kálmán
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap (MTVA) Kunigunda útjai székháza 2026. július 7-én. Elsötétült az M1 képernyõje, a Kossuth Rádió helyén pedig a Bartók Rádió mûsora hallgatható. Az MTVA frissen megbízott ideiglenes vezérigazgatója, Horváth András, és az általa felkért, ideiglenes szakmai csapat azonnali hatállyal megszüntette a propagandát, leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén - közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája kedden az MTI-vel ezen a napon.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Megjelent a Magyar Rádió és Televízió Zrt. vezérigazgatói pályázata

Infostart / MTI

Nyílt pályázatot írt ki a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztségének betöltésére a Független Közmédia Testület (FKT) – olvasható közleményükben.

A testület olyan szakembert keres, aki elkötelezett a közmédia alapértékei – a függetlenség, a sokszínűség, az egyetemes elérés, az igényesség és az elszámoltathatóság – mellett, és képes a közmédiát tartalmában és technológiájában is a közönség igényeihez igazítani, valamint biztosítja a közszolgálati célok magas színvonalú teljesülését – olvasható a közleményben.

A részletes pályázati felhívás a testület honlapján érhető el: https://kozmediatestulet.hu/palyazatok/.

A pályázati kiírás szerint vezérigazgatóvá az a büntetlen előéletű, felsőfokú végzettségű magyar állampolgár nevezhető ki, aki legalább tíz év szakmai gyakorlattal és vezetői tapasztalattal rendelkezik. A pályázatok benyújtási határideje november 12. 24:00 óra.

A pályázatokat a Független Közmédia Testület tagjai egyénileg, egymástól függetlenül, pontszámok adásával értékelik. Az a tag, akinél valamely pályázóval összefüggésben összeférhetetlenség vagy elfogultság áll fenn, az adott pályázót nem pontozza. Összeférhetetlennek minősül, ha a pályázó a tag közeli hozzátartozója; ha a pályázó és a tag az elmúlt 5 éven belül munkavégzésre irányuló jogviszony keretében ugyanabban a cégben tevékenykedett; ha az elmúlt 5 éven belül tulajdonosi kapcsolat fűzte őket ugyanahhoz a céghez; vagy ha azonos vezető testületben tevékenykedtek. Az összeférhetetlenségről az érintett tag az értékelés megkezdése előtt tájékoztatja az FKT-t, amely dönt az összeférhetetlenség fennállásáról.

A pályázatok érvényességének vizsgálata és döntés az esetleges érvénytelen pályázatokról, a személyes meghallgatás időpontjának meghatározása, valamint mindezek közzététele a testület honlapján a benyújtási határidőt követő 4 munkanapon belül, a pályázók személyes meghallgatása pedig a benyújtási határidő lejártát követő 8 napon belül történik.

A személyes meghallgatásokat a testület a honlapján keresztül élőben közvetíti. A meghallgatáson személyesen a testület tagjain és a Független Közmédia Testület és Irodája munkatársain kívül tanácskozási joggal részt vehet a közmédia üzemi tanácsainak delegáltja, valamint a Közszolgálati Tanács elnöke.

A személyes meghallgatást követően a szavazás két körben zajlik. Az első szavazási körben a testület a pályázók alkalmasságáról dönt. A második szavazási körbe a két legtöbb támogató szavazatot kapott pályázó kerül. Amennyiben a testület szükségesnek tartja, úgy ezen pályázókat a testület ismételten meghallgathatja.

A második szavazás előtt a testület konzultál a közmédia üzemi tanácsainak delegáltjával és a Közszolgálati Tanács elnökével. A két továbbjutott jelölt közötti döntést a testület nyílt, egyszerű többségi szavazással hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az FKT elnökének szavazata dönt.

Amennyiben a testület nem tud vezérigazgatót választani, a második szavazási kört követő 5 napon belül köteles megismételni a szavazást valamennyi pályázóról. Amennyiben a választás ekkor sem lesz eredményes, a pályáztatást és a választási eljárást újból le kell folytatni.

A pályázati eljárás keretében megválasztott vezérigazgató munkaviszonya határozatlan idejű, és legkésőbb a megválasztását követő 30. napon lép hatályba.

Az Országgyűlés június végén döntött a közmédia intézményrendszerének teljes átalakításáról. Ennek értelmében jön létre a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt., amely továbbviszi a rádiós, televíziós, audiovizuális, digitális és műsorgyártási közszolgálati feladatokat, továbbá visszaáll a nemzeti hírügynökség önállósága az MTI Nonprofit Zrt. megalakulásával. A két nonprofit médiacég vezérigazgatóinál kizáró ok, ha valaki az előző öt évben miniszterelnök, kormánytag, államtitkár, országgyűlési képviselő, polgármester, párttisztségviselő vagy más pártpolitikai szereplő volt. A közmédia új tulajdonosi-felügyeleti szervének a Független Közmédia Testületet jelölték ki. A testület szeptember 17-én tartotta az alakuló ülését.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Megjelent a Magyar Rádió és Televízió Zrt. vezérigazgatói pályázata

pályázat

vezérigazgató

magyar rádió

magyar televízió

független közmédia testület

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Megszavazta az Országgyűlés: 12 ezer fuvarozó kap adókedvezményt

Megszavazta az Országgyűlés: 12 ezer fuvarozó kap adókedvezményt

Az üzemanyag drágulása miatt 12 ezer közúti fuvarozó kap literenként plusz 25 forint adókedvezményt az államtól az idei év végéig – döntött kedden az Országgyűlés.
 

Elfogadta az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát elhalasztó előterjesztést az Országgyűlés

Elfogadták a gyermekvédelmi törvényt is – sorozatban szavaz az Országgyűlés, Magyar Péter máris reagált

Kármán András: a jegybanki törvény végre szétválaszt két éles kérdést

Megválasztották a vagyonvédelmi hivatal három új elnökhelyettesét

Lezajlott a szavazás a Médiatanács tagjairól, a Fidesz és a KDNP kivonult az ülésteremből

Tiszás és mi hazánkos mentelmi jogról is szavazott az Országgyűlés

Újabb fideszes tiltakozó akció a Parlamentben

Kötelező drog- és alkoholtesztet vezettetne be Magyar Péter az Országgyűlésben – megszólal az elemző

Nagy Attila Tibor: Orbán Viktor és a Fidesz elkezdte feldolgozni a vereséget, de a nyelvezetük csak az idősebbekhez szól

VIDEÓ
Mit hoz és mit visz a vagyonadó? Butor Gábor és Fajcsák Gábor, Inforádió, Aréna
Nyer vagy veszít Budapest a kormánnyal kötött alkuval? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Hiába a csúcs, még csak most jön a nagy dobás? Halász Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.13. kedd, 18:00
Turi Attila
a Magyar Művészeti Akadémia elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kész, vége: kirúgja Trump a súlyos botrányokba keveredett emberét, aki az elnök fiának a jegyese volt

Kész, vége: kirúgja Trump a súlyos botrányokba keveredett emberét, aki az elnök fiának a jegyese volt

A Fehér Ház lemondásra szólította fel Kimberly Guilfoyle-t, az Egyesült Államok görögországi nagykövetét, miután botránykeltő hírek láttak napvilágot a diplomata tevékenységéről – írja a New York Times. Guilfoyle egyebek mellett egy republikánus donortól kért pénzt a hitelkártya-tartozása törlesztésére, amiért cserébe kormányzati befolyást ajánlott a férfinak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Jó hír a túrázóknak: újra megnyílt a népszerű bakonyi csodahely, még a Balatonig is ellátni innen

Jó hír a túrázóknak: újra megnyílt a népszerű bakonyi csodahely, még a Balatonig is ellátni innen

Jó hír a kirándulóknak: befejeződött a korábban balesetveszély miatt lezárt Mayer Antal-kilátó javítása, így ismét fel lehet kapaszkodni a magasba a Bakony egyik kedvelt kirándulóhelyén.

BBC
Business Sport Travel Science
MI5 chief warns of threats to UK from Russia, Iran and AI

MI5 chief warns of threats to UK from Russia, Iran and AI

Sir Ken McCallum says more is being done to tackle state threats than since the Cold War - and warns AI could be used to develop drones and potentially bioweapons.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 13. 17:21
Jeszenszky Géza támadóját újra letartóztatták
2026. október 13. 16:48
Balatoni finomhangolások Vitézy Dávidtól
×
×