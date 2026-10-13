Megjelent a Magyar Rádió és Televízió Zrt. vezérigazgatói pályázata

A testület olyan szakembert keres, aki elkötelezett a közmédia alapértékei – a függetlenség, a sokszínűség, az egyetemes elérés, az igényesség és az elszámoltathatóság – mellett, és képes a közmédiát tartalmában és technológiájában is a közönség igényeihez igazítani, valamint biztosítja a közszolgálati célok magas színvonalú teljesülését – olvasható a közleményben.

A részletes pályázati felhívás a testület honlapján érhető el: https://kozmediatestulet.hu/palyazatok/.

A pályázati kiírás szerint vezérigazgatóvá az a büntetlen előéletű, felsőfokú végzettségű magyar állampolgár nevezhető ki, aki legalább tíz év szakmai gyakorlattal és vezetői tapasztalattal rendelkezik. A pályázatok benyújtási határideje november 12. 24:00 óra.

A pályázatokat a Független Közmédia Testület tagjai egyénileg, egymástól függetlenül, pontszámok adásával értékelik. Az a tag, akinél valamely pályázóval összefüggésben összeférhetetlenség vagy elfogultság áll fenn, az adott pályázót nem pontozza. Összeférhetetlennek minősül, ha a pályázó a tag közeli hozzátartozója; ha a pályázó és a tag az elmúlt 5 éven belül munkavégzésre irányuló jogviszony keretében ugyanabban a cégben tevékenykedett; ha az elmúlt 5 éven belül tulajdonosi kapcsolat fűzte őket ugyanahhoz a céghez; vagy ha azonos vezető testületben tevékenykedtek. Az összeférhetetlenségről az érintett tag az értékelés megkezdése előtt tájékoztatja az FKT-t, amely dönt az összeférhetetlenség fennállásáról.

A pályázatok érvényességének vizsgálata és döntés az esetleges érvénytelen pályázatokról, a személyes meghallgatás időpontjának meghatározása, valamint mindezek közzététele a testület honlapján a benyújtási határidőt követő 4 munkanapon belül, a pályázók személyes meghallgatása pedig a benyújtási határidő lejártát követő 8 napon belül történik.

A személyes meghallgatásokat a testület a honlapján keresztül élőben közvetíti. A meghallgatáson személyesen a testület tagjain és a Független Közmédia Testület és Irodája munkatársain kívül tanácskozási joggal részt vehet a közmédia üzemi tanácsainak delegáltja, valamint a Közszolgálati Tanács elnöke.

A személyes meghallgatást követően a szavazás két körben zajlik. Az első szavazási körben a testület a pályázók alkalmasságáról dönt. A második szavazási körbe a két legtöbb támogató szavazatot kapott pályázó kerül. Amennyiben a testület szükségesnek tartja, úgy ezen pályázókat a testület ismételten meghallgathatja.

A második szavazás előtt a testület konzultál a közmédia üzemi tanácsainak delegáltjával és a Közszolgálati Tanács elnökével. A két továbbjutott jelölt közötti döntést a testület nyílt, egyszerű többségi szavazással hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az FKT elnökének szavazata dönt.

Amennyiben a testület nem tud vezérigazgatót választani, a második szavazási kört követő 5 napon belül köteles megismételni a szavazást valamennyi pályázóról. Amennyiben a választás ekkor sem lesz eredményes, a pályáztatást és a választási eljárást újból le kell folytatni.

A pályázati eljárás keretében megválasztott vezérigazgató munkaviszonya határozatlan idejű, és legkésőbb a megválasztását követő 30. napon lép hatályba.

Az Országgyűlés június végén döntött a közmédia intézményrendszerének teljes átalakításáról. Ennek értelmében jön létre a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt., amely továbbviszi a rádiós, televíziós, audiovizuális, digitális és műsorgyártási közszolgálati feladatokat, továbbá visszaáll a nemzeti hírügynökség önállósága az MTI Nonprofit Zrt. megalakulásával. A két nonprofit médiacég vezérigazgatóinál kizáró ok, ha valaki az előző öt évben miniszterelnök, kormánytag, államtitkár, országgyűlési képviselő, polgármester, párttisztségviselő vagy más pártpolitikai szereplő volt. A közmédia új tulajdonosi-felügyeleti szervének a Független Közmédia Testületet jelölték ki. A testület szeptember 17-én tartotta az alakuló ülését.