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A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik az EU-tagországok állam-, illetve kormányfõinek csúcstalálkozójáról távozva Brüsszelben 2026. március 20-án.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Ügynökakták – Orbán Viktor dokumentumokat tett közzé a megfigyeléséről

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Orbán Viktor közzétette azokat a dokumentumokat, amelyek kapcsán Németh Miklós, a rendszerváltás előtti utolsó miniszterelnök azt állította, hogy 1990-ben három kézzel írt ügynöki jelentést látott a jelenlegi kormányfőről.

Orbán Viktor szerint a papírokból az derül ki, hogy a hatvanas-nyolcvanas években az állambiztonság őt, feleségét és ellenzéki társait is megfigyelte.

A közzététel előzménye, hogy Németh Miklós azt állította: 1990-ben három, Orbán Viktorról szóló, kézzel írt ügynöki jelentést látott. A miniszterelnök erre reagálva osztotta meg a dokumentumokat a közösségi oldalán.

„Sorkatonai szolgálatom első időszaka alatt megpróbáltak beszervezni, de ezt visszautasítottam, így a kísérlet sikertelenül végződött. Később folyamatos megfigyelés alatt tartottak engem, a feleségemet és ellenzéki társaimat. Az állampárt titkos nyomozásainak célszemélyei voltunk mindannyian” – fogalmazott bejegyzésében.

Orbán Viktor szerint „az is világosan kiderül a dokumentumokból, hogy a nyolcvanas évek elejétől mindenféle titkosszolgálati eszközt bevetettek ellenünk. Megfigyeltek, besúgókat állítottak ránk, lehallgató eszközöket telepítettek a munkahelyünkre, a lakásunkba, sőt, a hálószobánkba is”.

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