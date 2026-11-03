Ügynökakták – Orbán Viktor dokumentumokat tett közzé a megfigyeléséről

Orbán Viktor szerint a papírokból az derül ki, hogy a hatvanas-nyolcvanas években az állambiztonság őt, feleségét és ellenzéki társait is megfigyelte.

A közzététel előzménye, hogy Németh Miklós azt állította: 1990-ben három, Orbán Viktorról szóló, kézzel írt ügynöki jelentést látott. A miniszterelnök erre reagálva osztotta meg a dokumentumokat a közösségi oldalán.

„Sorkatonai szolgálatom első időszaka alatt megpróbáltak beszervezni, de ezt visszautasítottam, így a kísérlet sikertelenül végződött. Később folyamatos megfigyelés alatt tartottak engem, a feleségemet és ellenzéki társaimat. Az állampárt titkos nyomozásainak célszemélyei voltunk mindannyian” – fogalmazott bejegyzésében.

Orbán Viktor szerint „az is világosan kiderül a dokumentumokból, hogy a nyolcvanas évek elejétől mindenféle titkosszolgálati eszközt bevetettek ellenünk. Megfigyeltek, besúgókat állítottak ránk, lehallgató eszközöket telepítettek a munkahelyünkre, a lakásunkba, sőt, a hálószobánkba is”.