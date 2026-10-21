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Nyitókép: Getty Images/seksan Mongkhonkhamsao

Adóemelések: drágulhatnak a biztosítások, a telefonszámlák és a banki szolgáltatások is

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Az elemzők szerint főként a biztosítások esetén várható, hogy a társaságok áthárítják a megemelkedő vállalati adók jelentette terheket az ügyfelekre.

A biztosítások, a banki szolgáltatások és a telefonszámlák ára is emelkedhet 2027-ben a tervezett vállalati adóemelések miatt. A miniszterelnök szerint ellenőrzéseket fognak végezni, hogy a vállalatok áthárítják-e a terheket, és ha szükséges, beavatkoznak. A kormány a kiskereskedelmi és a reklámadót is emelné – írja az Index.

Az Equilor senior elemzője, Varga Zoltán szerint a biztosítók esetén van nagyobb esély arra, hogy áthárítják a többletterheket az ügyfelekre. A bankok esetén bonyolultabb a helyzet, de ott sem elképzelhetetlen, hogy meg fog jelenni az áthárítás a szolgáltatási díjak vagy a hitelköltségek emelkedésében.

A távközési szektorra nem jelentettek be különadót, azonban a társasági adó emelése ezeket a cégeket is érinteni fogja, aminek hatása lehet a tarifák alakulására.

Magyar Péter, bár fogyasztóvédelmi ellenőrzéseket ígért, azt azonban nem közölte, pontosan milyen módon terveznék megelőzni, hogy a vállalatok az ügyfelekre hárítsák a megemelkedett terheket.

A reklámadó mértéke 2019 óta 0 százalék, a kormány jövőre ezt 3,75 százalékra tervezi emelni. Az indoklás szerint ezzel az olyan óriáscégeket adóztatnák meg, mint a Google vagy a Meta. A reklámszövetség szerint viszont az adó ártana a hazai médiapiacnak, ezért több szakmai szervezettel közös keddi közleményükben hatásvizsgálatot kérnek.

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Kezdőlap    Belföld    Adóemelések: drágulhatnak a biztosítások, a telefonszámlák és a banki szolgáltatások is

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