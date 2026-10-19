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Nyitókép: lucadp/Getty Images

Sonjic László: tízből nyolc esetben ma már az áldozattal akarják elvégeztetni a piszkos munkát a banki csalók

Infostart / InfoRádió

Az OTP Bank biztonsági igazgatóságának vezető tanácsadója az InfoRádióban arról beszélt, hogy a digitális csalók ma már nem elsősorban a bankok fejlett rendszereit próbálják feltörni, hanem az emberi reakciókra építenek. Ettől függetlenül nem vagyunk tehetetlenek az átverésekkel szemben.

Két fontos trend figyelhető meg most az online csalásoknál: egyrészt az elkövetők a mesterséges intelligencia használatával jóval professzionálisabb módra tökéletesítették az elkövetési módszereket, másrészt pedig a támadások közel 80 százalékánál már nem az a céljuk, hogy megszerezzék az azonosítókat és maguk hajtsanak végre tranzakciókat, hanem az, hogy az ügyfeleket bírják rá bizonyos élethelyzetek kreálásával, pszichológiai manipulációval, hogy elindítsák ezeket – mondta az InfoRádióban Sonjic László, az OTP Bank biztonsági igazgatóságának vezető tanácsadója.

A szakértő leszögezte: hiába tesz meg a bank mindent annak érdekében, hogy az ilyen esetek ne történjenek meg, az ügyfelek oldaláról is fontos a kockázatok kiszűrése, hiszen az elkövetők különböző emberi tulajdonságokat és emberi élethelyzeteket használnak ki.

Ma már több olyan technikai megoldást is kínálnak a pénzintézetek, amellyel kiszűrhető a csalás. Például a mobilbankon keresztül ellenőrizhető, hogy valóban a banktól hívnak-e minket.

Hasonlóan jó módszer még a szintén a mobilbankokban beállítható napi limit, amit érdemes alacsonyan tartani, és csak akkor feljebb állítani, ha nagyobb kiadást tervezünk. Így, ha véletlenül csalás áldozatává is válunk, ennél a bizonyos limitnél többet nem fognak tudni elvinni a bankszámláról.

A vezető tanácsadó azt is kiemelte, hogy ha hivatalos szervek nevében, illetve a pénzintézet alkalmazottjaiként mutatkozik be a telefonáló, és fizetési adatokat kér tőlünk, az minden esetben egyértelműen gyanús, hiszen az említett személyek sosem kérnének banki tranzakciókhoz szükséges adatokat, például bankkártyaszámot, számlaazonosítókat, felhasználónevet vagy PIN-kódot. Ha tehát ilyen előfordul, nyugodtan bontsuk a hívást, mert biztosan csalókkal van dolgunk.

Ha gyanús tranzakciót észlelünk, nagyon fontos tényező az eltelt idő

– húzta alá Sonjic László. Minél gyorsabban cselekszünk, minél kevesebb időt hagyunk a támadóknak, annál hatékonyabban tud a bank is intézkedni. Lényeges, hogy ilyenkor mindig a pénzintézetet hívjuk, hiszen ott azonnal tudnak lépni az erre felkészült dolgozók. Az OTP-nek például dedikált vonala van a csalással kapcsolatos események kezelésére, ám a leggyorsabb módszer, ha a mobilbankban letiltjuk vagy felfüggesztjük a bankkártyánkat. Utóbbi azért ajánlatosabb, mert később a felfüggesztés vissza is állítható – jegyezte meg a szakértő.

A cikk alapjául szolgáló interjút Gyulai Péter készítette.

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Kezdőlap    Belföld    Sonjic László: tízből nyolc esetben ma már az áldozattal akarják elvégeztetni a piszkos munkát a banki csalók

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