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Nyitókép: Máthé Zoltán

Balaton: egy újabb város hozott drasztikus döntést

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ELŐZMÉNYEK

Megelégelték a beépítéseket: változtatási tilalmat rendeltek el a balatoni városra.

Badacsonytomaj képviselő-testülete önkormányzati rendelettel a város teljes közigazgatási területére változtatási tilalmat rendelt el. A korlátozás október 4-én lépett hatályba, és az új helyi építési szabályzat (HÉSZ) elfogadásáig, de legfeljebb három évig maradhat érvényben.

Az október 2-i rendkívüli testületi ülés előterjesztéséből az is kiderül, milyen megfontolások vezettek a döntéshez – írja a VEOL.

A változtatási tilalom előzménye az új településterv készítése. Badacsonytomaj képviselő-testülete 2025. augusztus 27-én határozott a tervezési folyamat megkezdéséről, a tervezővel pedig december 8-án kötöttek szerződést. A város jelenlegi helyi építési szabályzatának alapját egy 2010-ben elfogadott rendelet adja.

Hartai Béla polgármester október 2-i előterjesztése szerint az elmúlt időszakban érzékelhetően megnőtt a településen a beépítési és fejlesztési igény. A dokumentum elismeri, hogy ez gazdasági szempontból kedvező folyamat is lehet, ugyanakkor felveti a kérdést, hogy a jelenlegi szabályozás megfelelően védi-e a település hosszú távú értékeit és élhetőségét.

Mennyit bír Badacsonytomaj?

A felülvizsgálat egyik kiemelt kérdése az épületek mérete és a rendeltetési egységek száma. Az önkormányzat vizsgálni kívánja, milyen mértékű lakó- és turisztikai fejlesztést bír el a település úthálózata, parkolási rendszere és közmű-infrastruktúrája.

A cél az, hogy az új szabályok elfogadásáig ne valósulhassanak meg olyan beruházások, amelyek később már csak nehezen vagy jelentős költségek árán lennének megváltoztathatók.

Az előterjesztés külön foglalkozik azzal is, miért nem csupán egy-egy településrészre vezetik be a tilalmat. Az indokolás szerint a készülő településterv nem egyetlen beruházás vagy terület szabályozását vizsgálja felül, hanem a város egészének fejlődési irányát kívánja meghatározni. Ennek része a lakó-, üdülő- és turisztikai területek összehangolása, valamint a hegyoldalak, szőlőterületek és tájképi értékek megőrzése.

Az előterjesztés ugyanakkor arra is kitér, hogy a teljes közigazgatási területre kiterjedő korlátozás a lehető legszélesebb beavatkozás. Ez az ingatlantulajdonosoknak és a beruházóknak gazdasági hátrányt, a tervezett fejlesztésekben pedig késedelmet okozhat.

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Kezdőlap    Belföld    Balaton: egy újabb város hozott drasztikus döntést

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