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Szántód, 2020. október 20. Komp tart a Tihanyi-félszigettől Szántód felé a Balatonon. MTVA Fotó: Molnár Bernáth László
Nyitókép: MTVA Fotó: Molnár Bernáth László

Bekövetkezett az ősz egyik csalhatatlan jele a Balatonnál

Infostart / MTI

Hétfő óta rövidebb ideig, de továbbra is félóránként jár a balatoni komp Szántód és Tihany között.

A Balatoni Hajózási (Bahart) Zrt. honlapján közölt adatok szerint az első kompok indulási ideje nem változott: Szántódról 7 órakor, Tihanyrévből 7.15-kor indul az első járat. Az eddigi menetrendhez képest pár, korábban közlekedő esti járat elmarad, így az utolsó járatok Szántód felől 19 órakor, Tihanyrévből 19.15-kor indulnak.

November elsejéig minden nap félóránként kelnek át a kompok. Ezt követően, a téli menetrend szerint hétközben már csak óránként, míg hétvégeken, valamint ünnepnapokon továbbra is félóránként indulnak a járatok. Nagy forgalom esetén a menetrend alkalmazkodik az igényekhez. A menetidő 8 perc.

A közelmúltban megkezdődött a balatoni kompkikötők 6 milliárd forintból 2027 végére megvalósuló komplex fejlesztése, amely a társaság korábbi közlése szerint nem befolyásolja a kompközlekedést.

Míg a komp egész évben üzemel, az idei menetrendi hajózási szezon október 25-én zárul. Ezt követően is lesznek eseményekhez igazodó programhajók, október 31-én például a Bahart honlapján közölt információk szerint egy-egy Halloween-hajó indul Siófokról és Balatonfüredről.

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