A Mol folytatja a tárgyalásokat a NIS megszerzéséről

Miközben a tranzakció szakmai előkészítése halad tovább, egymásnak ellentmondó szerb, orosz és amerikai politikai jelzések teszik egyre kiszámíthatatlanabbá az üzlet kimenetelét – írja az economx.hu.

Miközben a Mol már részvényesi megállapodást kötött a szerb kormánnyal a NIS jövőbeli irányításáról, Aleksandar Vučić szerb elnök meglepő nyilatkozatot tett: nem tartja kizártnak, hogy az oroszok végül amerikai befektetőknek adják el a szerb olajvállalatot.

A piaci elemzők a geopolitikai sakkjátszma hátterében elsősorban az amerikai szankciókat, valamint a finomító ellátásával kapcsolatos bizonytalanságokat látják.

Az Economx érdeklődésére a Mol most megerősítette, hogy 2026. szeptember 30-án hivatalos engedélyt kapott az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyoni Ellenőrzési Hivatalától, az OFAC-tól arra, hogy október 30-ig folytassa a tárgyalásokat a Naftna Industrija Srbije a.d. többségi részesedésének megvásárlásáról.

A magyar olajvállalat értelmezése szerint tehát rendben haladnak a tárgyalások.

„A folyamat tehát folytatódik, miközben a tranzakció végrehajtásához többek között az OFAC és más illetékes hatóságok jóváhagyása szükséges” – közölte a Mol az Economx-szal.