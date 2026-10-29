Korányi G. Tamás: jó hír a Mol részvényeseinek, de érdekes lehet a következő osztaléktárgyalás

Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő egyetértett azzal, hogy „dörzsölhetik a kezüket” a részvényesek, főként mivel úgy tűnik, idén év végéig befolyik ez az összeg.

Az Európai Bíróság ítélete alapján változott a magyar szabályozás, megsemmisítették a szén-dioxidkvóta-adót. „Az eddigi pereket az érintettek – a Mol és még körülbelül fél tucat nagy szén-dioxidkvóta-vásárló cég, köztük a Bige-féle Nitrogénművek, amely elindította az egész palávert – visszavonták, hiszen a törvény szerint a NAV-tól ezeket az összegeket vissza lehet igényelni” – fogalmazott az InfoRádióban Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő.

„Most mindenki arra vár, hogy a NAV visszafizesse az összesen 289 milliárd forintot, amelyből 133 milliárd befizetett adó és 7 milliárd időközi kamat jár vissza a Molnak. Az kérdés persze, hogy a költségvetésen ütött majdnem 300 milliárdos lyukkal, ami az idei költségvetést a GDP egyharmad százalékával rontja, mit fog csinálni a kormány, valamivel ellensúlyoz-e vagy sem? De mindenesetre

a Mol számára ez részvényenként közel 170 forint készpénzbevétel az év végén.

Ehhez képest eléggé mérsékelt volt az emelkedés. Valószínűleg a volt befektetők már annyi potenciális jó hírt hallottak, amire vásároltak, főleg a NIS kapcsán, de ezek nem valósultak még meg, hogy most már kicsit szkeptikusak” – értékelt a szakértő.

Felvetődhet a kérdés, hogy folytatódik-e az előző kormány gyakorlata, amely nagyon gyorsan tudott extra terheket kivetni arra a területre, ahol úgy gondolta, hogy ott van pénz. Korányi G. Tamás szerint egyelőre az adótörvényekben különösebb extra terhek – azon kívül, hogy az eddigi extra adókat nem vonják vissza –, egyelőre a Mol számára nincsenek napirenden.

„Ami viszont érdekes lesz, hogy tavaly óta a Mol negyede visszakerült a magyar állam közvetlen tulajdonába. Így amikor a 2026-os jelentős nyereség utáni osztalékról tárgyalnak majd a részvényesek, akkor nyilvánvalóan a magyar állam álláspontja lesz a meghatározó, ezért azt gondolom, hogy elég komoly osztalékelvonás lesz – igaz, ez a többi részvényesnek is jó érzés lesz majd” – fogalmazott.