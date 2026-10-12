18 településen nem lesz víz

A tájékoztatás szerint a hálózati beavatkozások Dombóvár, Lad, Patosfa, Istvándi, Borjád, Pócsa, Nagybudmér, Hásságy, Majs, Csököly, Villány, Villánykövesd, Kisjakabfalva, Ivánbattyán, Kisbudmér, Ráksi, Igal, valamint Zimány településeket érintik.
A karbantartás ideje alatt a fogyasztók időszakos vízkimaradást tapasztalhatnak.
A DRV Zrt. arra kéri az érintett lakosságot, hogy a munkálatok pontos ütemezéséről, a konkrét utcákról és a várható időtartamról előzetesen tájékozódjanak a társaság online ügyintézési felületén.