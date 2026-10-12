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Egy krómozott vízcsapból folyik a víz.
Nyitókép: Pexels

18 településen nem lesz víz

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Tervezett karbantartási munkálatok miatt átmeneti ivóvízhiányra és nyomáscsökkenésre kell készülni a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (DRV Zrt.) szolgáltatási területéhez tartozó tizennyolc településen – tájékoztatott a víziközmű-szolgáltató a hivatalos közösségi oldalán.

A tájékoztatás szerint a hálózati beavatkozások Dombóvár, Lad, Patosfa, Istvándi, Borjád, Pócsa, Nagybudmér, Hásságy, Majs, Csököly, Villány, Villánykövesd, Kisjakabfalva, Ivánbattyán, Kisbudmér, Ráksi, Igal, valamint Zimány településeket érintik.

A karbantartás ideje alatt a fogyasztók időszakos vízkimaradást tapasztalhatnak.

A DRV Zrt. arra kéri az érintett lakosságot, hogy a munkálatok pontos ütemezéséről, a konkrét utcákról és a várható időtartamról előzetesen tájékozódjanak a társaság online ügyintézési felületén.

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