Egymilliárdos adócsalással vádolnak egy ékszerkereskedőt

A tájékoztatás szerint az egyik gyanúsított 2024 januárjától 2026 őszéig a Távol-Keletről és Európából jelentős mennyiségben vásárolt ékszereket, melyeket magyar partnereinek adott el, így nagy összegű áfafizetési kötelezettsége keletkezett.

A férfi az adófizetés elkerülése érdekében több cégtől, köztük Komárom-Esztergom megyei székhelyű vállalkozásoktól fiktív költségszámlákat szerzett be. Tevékenységébe több személyt is bevont, köztük a másik letartóztatott férfit, aki papíron két gazdasági társaságban is elvállalta az ügyvezetői szerepet, miközben a tényleges irányítást társa végezte.

A vád szerint a gyanúsítottak 995 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okoztak a magyar állam költségvetésének, az érintett cégek vagyonából pedig közel 265 millió forint összeget sikkasztottak el.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség a két férfit különösen jelentős hátrányt okozó, üzletszerűen, bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalással vádolja. A vádhatóság indítványa alapján a Tatabányai Járásbíróság elrendelte a letartóztatásukat. A végzés nem végleges, a döntés ellen a gyanúsítottak fellebbezést jelentettek be.