A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának első, múlt csütörtöki ülésén a kormány és a főváros között megállapodás született arról, hogy a parkolási rendszer és annak bevételei a kerületektől a fővárosi önkormányzathoz kerülnek át.

Szentgyörgyvölgyi Péter a kerületi vezetőknek címzett levélben, amelyet csütörtök este tett közzé a Facebook-oldalán, azt írta: az V. kerület jogi úton is fellép „a mostani döntéssel szemben az önkormányzat érdekeinek és jogainak védelme érdekében”, és a kérdést szakjogászok bevonásával vizsgálják.

A polgármester egyben kezdeményezi, hogy a kerületek közösen álljanak ki az önkormányzati autonómia megőrzéséért, és tegyenek „közös jogi kezdeményezéssel lépést” a jogaik és forrásaik védelméért.

Kiemelte, hogy a parkolási bevételek elvonásával kapcsolatos döntés szinte valamennyi budapesti kerületre hatással van.

„Lehet, hogy egyes kerületeket közvetlenül nem a parkolási bevételek kérdése érint leginkább, a probléma azonban ezen jóval túlmutat: az a döntési irány, amely a kerületek feje fölött, a helyi önkormányzatok és lakosság érdemi bevonása nélkül hoz a kerületek gazdasági mozgásterét érintő döntéseket, valamennyiünk számára figyelmeztető” – fogalmazott Szentgyörgyvölgyi Péter.

Szerinte ha ezt a folyamatot nem állítják meg, lépésről lépésre szűkülhet a kerületek autonómiája, és egyre több döntés kerülhet a helyi közösségektől távolabb.

„Ezért ez már nem egyetlen bevételi forrás vagy egyetlen kerület ügye, hanem a demokratikus Budapest és a budapesti kerületek önkormányzati önállóságának kérdése. Éppen ezért gondolom, hogy most fontosabb, mint valaha, hogy Budapest kerületei együtt lépjenek fel az őket érintő kérdésekben” – írta az V. kerületi polgármester, aki összefogásra kérte a kerületeket, hogy együtt álljanak ki az önkormányzatiság mellett.