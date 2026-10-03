Magyar Pétertől kér magyarázatot az óbudai polgármester

Kiss László, Budapest III. kerületének (Óbuda-Békásmegyer) polgármestere levélben fordult a kormányfőhöz. A Facebook-oldalán közzétett bejegyzéséből kiderül, hogy az egységes fővárosi parkolási rendszer létrehozásáról szóló megállapodásról a sajtóból értesült.

A polgármester azt kérte Magyar Pétertől, hogy üljön le a kerületek képviselőivel és vonja be őket a részletszabályok kidolgozásába.

Szeretné, ha úgy alakítanák ki az egységes parkolási rendszert, hogy legyenek tekintettel a külső kerületek érdekeire, jövőre ne növekedjenek a parkolási terhek, maradjon meg a kerületi kedvezményrendszer és legyenek források a kerületi utak fejlesztésére - közölte.

Hozzátette: a levelet nem írta volna meg, ha tudná, hogy pontosan miben állapodott meg Karácsony Gergely főpolgármester és Magyar Péter.

A Demokratikus Koalíció színeiben politizáló Kiss László jelenleg szabadlábon védekezik az óbudai korrupciós ügyben.