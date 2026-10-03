ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
368.6
usd:
327.58
bux:
140050.08
2026. október 3. szombat Helga
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Sorban parkoló autók egy fasor alatt található parkolóban.
Nyitókép: Unsplash

Magyar Pétertől kér magyarázatot az óbudai polgármester

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Magyar Péter miniszterelnöktől kért tájékoztatást a kormány-főváros „háttéralkuról” a III. kerület polgármestere szombaton, mert a fővárostól nem kapott.

Kiss László, Budapest III. kerületének (Óbuda-Békásmegyer) polgármestere levélben fordult a kormányfőhöz. A Facebook-oldalán közzétett bejegyzéséből kiderül, hogy az egységes fővárosi parkolási rendszer létrehozásáról szóló megállapodásról a sajtóból értesült.

A polgármester azt kérte Magyar Pétertől, hogy üljön le a kerületek képviselőivel és vonja be őket a részletszabályok kidolgozásába.

Szeretné, ha úgy alakítanák ki az egységes parkolási rendszert, hogy legyenek tekintettel a külső kerületek érdekeire, jövőre ne növekedjenek a parkolási terhek, maradjon meg a kerületi kedvezményrendszer és legyenek források a kerületi utak fejlesztésére - közölte.

Hozzátette: a levelet nem írta volna meg, ha tudná, hogy pontosan miben állapodott meg Karácsony Gergely főpolgármester és Magyar Péter.

A Demokratikus Koalíció színeiben politizáló Kiss László jelenleg szabadlábon védekezik az óbudai korrupciós ügyben.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Magyar Pétertől kér magyarázatot az óbudai polgármester

parkolás

óbuda

kiss lászló

főváros

karácsony gergely

magyar péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Szemerey Samu főépítész: nem egyszerűen a bérlakás, a lakás és a település áll a figyelem középpontjában

Szemerey Samu főépítész: nem egyszerűen a bérlakás, a lakás és a település áll a figyelem középpontjában

A kormány és a főváros együttműködési fóruma lesz majd az újjászerveződő Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa – mondta az InfoRádióban az építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkár, országos főépítész. Szemerey Samu hozzátette: a testület feladata a Budapest fejlődését meghatározó nagyberuházások előkészítésének és megvalósításának összehangolása lesz. Az államtitkár szerint átfogó lakásprogramban, nemcsak bérlakásprogramban gondolkodik.
VIDEÓ
Hitel vagy megtakarítás: hogyan dönt a magyar? Boczán Viktor, Inforádió, Aréna
Leváltja az orvosokat a mesterséges intelligencia? Hermann Péter, Inforádió, Aréna
Elszámoltatás vagy önkény? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.05. hétfő, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Figyelmeztetett az államfő: olyan időszak jöhet Németországban, amely legutóbb Hitler felemelkedéséhez vezetett

Figyelmeztetett az államfő: olyan időszak jöhet Németországban, amely legutóbb Hitler felemelkedéséhez vezetett

Frank-Walter Steinmeier német államfő a német egység napján mondott beszédében arra figyelmeztetett, hogy az ország a weimari köztársaságot idéző megosztottság felé sodródik, miközben szélsőséges erők dezinformációs kampányokkal ássák alá a demokráciát.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólalt a miniszter a falubuszok ügyében: változhat az eljárásrend, megvizsgálják a korábbi pályázatokat

Megszólalt a miniszter a falubuszok ügyében: változhat az eljárásrend, megvizsgálják a korábbi pályázatokat

A pályázat ötéves fenntartási időt rögzít, ezt követően a kedvezményezett szabadon rendelkezik a gépjármű felett, lehetősége nyílik annak eladására, bérbeadására is.

BBC
Business Sport Travel Science
Flydubai co-pilot attacked captain with axe, UAE official says

Flydubai co-pilot attacked captain with axe, UAE official says

The man accused of trying to take over the Israel-bound jet is named as Hamam al-Hammami by several media outlets.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 3. 13:34
Zajlik a kormány hétvégi tanácskozása, részleteket osztott meg a pénzügyminiszter
2026. október 3. 13:01
Valaki belenyúlhatott a pályázatba, feljelentést tettek
×
×