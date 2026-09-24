Hétfőn szavazhat a legfőbb ügyésznek jelölt Szathmáry Zoltánról is az Országgyűlés

Mint a Telex összefoglalója írja az Országgyűlés honlapján is megtalálható indítvány alapján, emellett Magyar Péter miniszterelnök, Hankó Balázs (Fidesz), Seszták Miklós (KDNP) és Gurzó Mária (Tisza) mentelmi jogáról is szavaznak.

Előbbi háromról lehetett már tudni: szerdán Magyar Péter jelentette be, hogy a három mentelmi ügy miatt hétfő délelőttre összehívják az Országgyűlést.

Baka András hétfőn közölte, hogy Szathmáry Zoltánt javasolja legfőbb ügyésznek, ő korábban a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztályánál főosztályvezető ügyészként, mellette pedig a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség büntetőjogi fellebbviteli főügyészhelyetteseként dolgozott.

Másnap, kedden viszont Magyar Péter kiposztolta, hogy arra kérik a köztársasági elnököt, állítson új jelöltet, mert a Tisza-frakció egyhangúlag úgy döntött, nem támogatják Szathmáry Zoltán jelölését.

LApinformációk szerint a döntés oka az lehetett, hogy Magyar Péter megtudta, Szathmáry Zoltán testvére érintett az aranykonvoj-ügyben. Baka azonban Tisza kérése ellenére is jelezte, fenntartja a véleményét, és már megnevezte jelöltjét.

A Legfőbb Ügyészség mindeközben kedd délután jelentette be, hogy a fideszes Hankó Balázs mellett Magyar Péter miniszterelnök és Seszták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogát is kikéri a parlamenttől. Az ügy kapcsán éles szócsata alakult ki az ügyészség és Magyar Péter között, a kormányfő szerint az ügyészség összemos tízmilliárdos korrupciós ügyeket egy ellene kreált karaktergyilkossági történettel.