Célba juttatták Lázár János parlamenti mandátumát

Kiadta Szekeres Pálnak Lázár János országgyűlési képviselői mandátumát a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) kedden.

Lázár János az áprilisi parlamenti választáson a Fidesz-KDNP közös pártlistáján szerzett országgyűlési képviselői mandátumot. A képviselő augusztus 20-án lemondott mandátumáról.

Ha az országos listán mandátumhoz jutott parlamenti képviselő megbízatása megszűnik, akkor a mandátumot a listán eredetileg szereplő jelöltek közül a közös pártlistát állító jelölőszervezetek által megnevezett, ennek hiányában a listán soron következő jelölt kapja meg. A közös pártlistát állító jelölő szervezetek képviselői a közös lista 266. helyén szereplő Szekeres Pált jelentették be a megüresedett mandátum betöltésére. Az NVB határozata nem jogerős, ellene három napon belül lehet jogorvoslatot kérni a Kúriától.

Kiadta Orbán Balázsnak az európai parlamenti képviselőségről lemondó Szekeres Pál mandátumát a Nemzeti Választási Bizottság kedden.

Szekeres Pál eddigi EP-mandátuma Orbán Balázsé

A 2024-es európai parlamenti választáson a Fidesz-KDNP listájának 6. helyéről mandátumhoz jutó Szekeres Pál szeptember 14-i hatállyal lemondott képviselői megbízatásáról, amit az Európai Parlament még aznapi ülésén tudomásul vett és megállapította a képviselői hely megüresedését. Szekeres Pál azért mondott le az EP-képviselőségről, hogy átvehesse a magyar Országgyűlésben Lázár János lemondása miatt megüresedett mandátumot.

Az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló törvény szerint a mandátumhoz jutott képviselő megbízatásának megszűnése esetén azt a listán eredetileg szereplő jelöltek közül a közös pártlistát állító jelölőszervezetek által megnevezett, ennek hiányában a listán soron következő jelölt kapja meg.

A közös listát állító jelölőszervezetek törvényes képviselői a lemondott képviselő helyére Orbán Balázst jelentették be, aki a Fidesz-KDNP EP-listájának 48. helyén szerepelt 2024-ben.

Mivel a bejelentés megfelelt a törvényi feltételeknek, az NVB kiadta a mandátumot Orbán Balázsnak, aki a határozat jogerőre emelkedését követően veheti át azt.