ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.5
usd:
316.71
bux:
153518.25
2026. szeptember 15. kedd Enikő, Melitta
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Lázár János építési és közlekedési miniszter az Országgyűlés plenáris ülésén 2023. június 13-án.
Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Célba juttatták Lázár János parlamenti mandátumát

Infostart / MTI

Szekeres Pál vette fel azt.

Kiadta Szekeres Pálnak Lázár János országgyűlési képviselői mandátumát a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) kedden.

Lázár János az áprilisi parlamenti választáson a Fidesz-KDNP közös pártlistáján szerzett országgyűlési képviselői mandátumot. A képviselő augusztus 20-án lemondott mandátumáról.

Ha az országos listán mandátumhoz jutott parlamenti képviselő megbízatása megszűnik, akkor a mandátumot a listán eredetileg szereplő jelöltek közül a közös pártlistát állító jelölőszervezetek által megnevezett, ennek hiányában a listán soron következő jelölt kapja meg. A közös pártlistát állító jelölő szervezetek képviselői a közös lista 266. helyén szereplő Szekeres Pált jelentették be a megüresedett mandátum betöltésére. Az NVB határozata nem jogerős, ellene három napon belül lehet jogorvoslatot kérni a Kúriától.

Kiadta Orbán Balázsnak az európai parlamenti képviselőségről lemondó Szekeres Pál mandátumát a Nemzeti Választási Bizottság kedden.

Szekeres Pál eddigi EP-mandátuma Orbán Balázsé

A 2024-es európai parlamenti választáson a Fidesz-KDNP listájának 6. helyéről mandátumhoz jutó Szekeres Pál szeptember 14-i hatállyal lemondott képviselői megbízatásáról, amit az Európai Parlament még aznapi ülésén tudomásul vett és megállapította a képviselői hely megüresedését. Szekeres Pál azért mondott le az EP-képviselőségről, hogy átvehesse a magyar Országgyűlésben Lázár János lemondása miatt megüresedett mandátumot.

Az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló törvény szerint a mandátumhoz jutott képviselő megbízatásának megszűnése esetén azt a listán eredetileg szereplő jelöltek közül a közös pártlistát állító jelölőszervezetek által megnevezett, ennek hiányában a listán soron következő jelölt kapja meg.

A közös listát állító jelölőszervezetek törvényes képviselői a lemondott képviselő helyére Orbán Balázst jelentették be, aki a Fidesz-KDNP EP-listájának 48. helyén szerepelt 2024-ben.

Mivel a bejelentés megfelelt a törvényi feltételeknek, az NVB kiadta a mandátumot Orbán Balázsnak, aki a határozat jogerőre emelkedését követően veheti át azt.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Célba juttatták Lázár János parlamenti mandátumát

lázár jános

szekeres pál

parlamenti mandátum

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Anarchia és káosz”: a belügyminiszterhez fordultak a kéményseprők

„Anarchia és káosz”: a belügyminiszterhez fordultak a kéményseprők
Szeptember 15-én hivatalosan is megkezdődik a fűtési szezon Magyarországon: egyre több háztartásban kapcsolják be a fűtést, gyújtanak be a kazánokba, kandallókba, kályhákba. A fűtési időszak kezdete ugyanakkor a magyar kéményseprőipar helyzetére is ráirányítja a figyelmet. Vámos Csaba, a Kéményseprők Országos Szakszervezetének elnöke egyeztetést kezdeményezett Pósfai Gábor belügyminiszterrel, a kéményseprő szakma ügyes-bajos helyzetéről.
VIDEÓ
Kötcse után: hogyan lehet visszatérni a polgári értékekhez? Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Nincs más választás, csak a háború? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Hogyan lesz a vb-aranyból olimpiai bajnoki cím? Fejes Dániel, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.16. szerda, 18:00
Kovács Levente
az Óbudai Egyetem rektora, a Magyar Rektori Konferencia társelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A semmiből tűnt elő kétmillió bankszámla Magyarországon, a mobilfizetés és a qvik is hódít

A semmiből tűnt elő kétmillió bankszámla Magyarországon, a mobilfizetés és a qvik is hódít

A második negyedévben az átutalások több mint harmadát már mobilbankból indították az ügyfelek, a qvik fizetések pedig egyetlen negyedév alatt több mint 22 százalékkal bővültek. A hazai pénzforgalmi statisztikába bekerült a Magyarországon fióktelepet alapító Revolut, a több mint 2 millió ügyfél pénzforgalma hamarosan megjelenik a forgalmi adatokban is. A visszaélések terén aggasztó trend, hogy a vállalati szektorban az átutalásos csalások darabszáma és összértéke is több mint kétszereződött, ám jó hír, hogy a lakossági visszaélések értéke 15 százalékkal csökkent. A digitális fizetések terjednek, míg a készpénzfelvételek száma tovább csökkent, az átlagos felvett összeg viszont emelkedett.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kész, ennyi volt a türelmi idő: mélyen a zsebébe nyúlhat, aki így teszi le a Mol Bubit

Kész, ennyi volt a türelmi idő: mélyen a zsebébe nyúlhat, aki így teszi le a Mol Bubit

Mától több mint négyszáz Mobi-ponttal bővült a Mol Bubi hálózata Budapesten.

BBC
Business Sport Travel Science
Pressure mounts on Congress to act on AI as UK warns of 'huge risk' without safety measures

Pressure mounts on Congress to act on AI as UK warns of 'huge risk' without safety measures

Elsewhere, Bernie Sanders and Steve Bannon will speak at an event to push for more oversight in the fast-changing technology.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 15. 18:36
Schmidt Mária a "Tisza mögött álló SZDSZ-es szellemi bázist" hibáztatja a Terror Háza Múzeum bezárásáért
2026. szeptember 15. 17:58
„Anarchia és káosz”: a belügyminiszterhez fordultak a kéményseprők
×
×