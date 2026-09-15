„Anarchia és káosz”: a belügyminiszterhez fordultak a kéményseprők

A fűtési szezon elindulásakor jelentkezik a kéményseprők munkánknak a legnagyobb része az egész évben, ilyenkor egyre több megkeresés érkezik hozzájuk.

A Kéményseprők Országos Szakszervezetének elnöke elmondta: nagyon sokszor tapasztalják azt, hogy az emberek az utolsó pillanatra hagyják ennek a fontos feladatnak az elvégzését.

„Ilyenkor ezért eléggé leterheltek vagyunk, de igyekszünk minden mindenhova időben eljutni, de éppen ezért szoktuk mondani, hogy nem kell az utolsó pillanatig várni, hanem akár már a nyár folyamán is, vagy a tavaszi fűtési szezon végével is meg lehetne igényelni ezeket az ellenőrzéseket. De sajnos az a tapasztalatunk, hogy ilyenkor 200 százalékkal megnő a munkaterhelésünk.”

Vámos Csaba arról is beszélt, hogy sok esetben azt tapasztalják, hogy a készülékek, a fűtő- vagy használati melegvízet előállító berendezések esetében nincs karbantartás. Ilyenkor füstgázellenőrzést végeznek, ebből nagyon jól kimutatható, hogy milyen állapotban van a készülék, mennyire lehet arra számolni, hogy esetlegesen szén-monoxid-visszaáramlás történhet.

„A fatüzelésű kémények esetében rendre tapasztaljuk, hogy a fűtési szezon végén nem hívnak kéményseprőt. Előfordulhat, hogy eléggé elhasználódott a kémény, sokszor túlzottan kormos, rosszabbik esetben kátrányos állapotban marad a kémény. Ezért fontos, hogy az első begyújtás előtt mindenféleképpen egy kéményseprő szakemberrel nézessék meg a kéményt, szükség szerint tisztíttassák ki, csak így vágjanak neki a fűtési szezonnak.”

A családi házaknál már nem kötelező a kémények ellenőriztetése, ebben látják a problémát, ezért „sokszor korábban is kértük, és a jövőben is szorgalmazni fogjuk, hogy az ellenőrzések gyakoriságát vissza kéne állítani a korábbi állapotra” – mondta az elnök.

Vámos Csaba egy levelében úgy fogalmaz, hogy tarthatatlan állapotok vannak a magyar kéményseprőiparban. Ezzel kapcsolatban elmondta: „komoly az anarchia és a káosz.

Lakossági megrendelőknél esetleges, hogy hívnak-e kéményseprőt, de a vállalkozások, vagy éppen az önkormányzatok esetében is előfordul eléggé gyakran a kötelezettség elmulasztása.”

Heves vármegyében több esetben súlyos jogszabálysértésekre utaló hiányosságok tárultak fel, amelyek alapján sajnos feltételezni lehet, hogy egy országos és rendszerszintű problémáról lehet szó. Ezért kerestük meg a belügyminisztert, ezt szeretnénk vele tisztázni, mert súlyos információk állnak rendelkezésünkre – fogalmazott Vámos Csaba.

A cikk Pintér Dániel interjúja alapján készült.