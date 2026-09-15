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A katasztrófavédelem kéményseprői Csobánkán 2016 július 18-án. A kötelező kéményellenőrzés és -tisztítás július 1-jétől ingyenes és magáncégek helyett az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz (OKF) került.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

„Anarchia és káosz”: a belügyminiszterhez fordultak a kéményseprők

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Szeptember 15-én hivatalosan is megkezdődik a fűtési szezon Magyarországon: egyre több háztartásban kapcsolják be a fűtést, gyújtanak be a kazánokba, kandallókba, kályhákba. A fűtési időszak kezdete ugyanakkor a magyar kéményseprőipar helyzetére is ráirányítja a figyelmet. Vámos Csaba, a Kéményseprők Országos Szakszervezetének elnöke egyeztetést kezdeményezett Pósfai Gábor belügyminiszterrel, a kéményseprő szakma ügyes-bajos helyzetéről.

A fűtési szezon elindulásakor jelentkezik a kéményseprők munkánknak a legnagyobb része az egész évben, ilyenkor egyre több megkeresés érkezik hozzájuk.

A Kéményseprők Országos Szakszervezetének elnöke elmondta: nagyon sokszor tapasztalják azt, hogy az emberek az utolsó pillanatra hagyják ennek a fontos feladatnak az elvégzését.

„Ilyenkor ezért eléggé leterheltek vagyunk, de igyekszünk minden mindenhova időben eljutni, de éppen ezért szoktuk mondani, hogy nem kell az utolsó pillanatig várni, hanem akár már a nyár folyamán is, vagy a tavaszi fűtési szezon végével is meg lehetne igényelni ezeket az ellenőrzéseket. De sajnos az a tapasztalatunk, hogy ilyenkor 200 százalékkal megnő a munkaterhelésünk.”

Vámos Csaba arról is beszélt, hogy sok esetben azt tapasztalják, hogy a készülékek, a fűtő- vagy használati melegvízet előállító berendezések esetében nincs karbantartás. Ilyenkor füstgázellenőrzést végeznek, ebből nagyon jól kimutatható, hogy milyen állapotban van a készülék, mennyire lehet arra számolni, hogy esetlegesen szén-monoxid-visszaáramlás történhet.

„A fatüzelésű kémények esetében rendre tapasztaljuk, hogy a fűtési szezon végén nem hívnak kéményseprőt. Előfordulhat, hogy eléggé elhasználódott a kémény, sokszor túlzottan kormos, rosszabbik esetben kátrányos állapotban marad a kémény. Ezért fontos, hogy az első begyújtás előtt mindenféleképpen egy kéményseprő szakemberrel nézessék meg a kéményt, szükség szerint tisztíttassák ki, csak így vágjanak neki a fűtési szezonnak.”

A családi házaknál már nem kötelező a kémények ellenőriztetése, ebben látják a problémát, ezért „sokszor korábban is kértük, és a jövőben is szorgalmazni fogjuk, hogy az ellenőrzések gyakoriságát vissza kéne állítani a korábbi állapotra” – mondta az elnök.

Vámos Csaba egy levelében úgy fogalmaz, hogy tarthatatlan állapotok vannak a magyar kéményseprőiparban. Ezzel kapcsolatban elmondta: „komoly az anarchia és a káosz.

Lakossági megrendelőknél esetleges, hogy hívnak-e kéményseprőt, de a vállalkozások, vagy éppen az önkormányzatok esetében is előfordul eléggé gyakran a kötelezettség elmulasztása.”

Heves vármegyében több esetben súlyos jogszabálysértésekre utaló hiányosságok tárultak fel, amelyek alapján sajnos feltételezni lehet, hogy egy országos és rendszerszintű problémáról lehet szó. Ezért kerestük meg a belügyminisztert, ezt szeretnénk vele tisztázni, mert súlyos információk állnak rendelkezésünkre – fogalmazott Vámos Csaba.

A cikk Pintér Dániel interjúja alapján készült.

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Kezdőlap    Belföld    „Anarchia és káosz”: a belügyminiszterhez fordultak a kéményseprők

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„Anarchia és káosz”: a belügyminiszterhez fordultak a kéményseprők

„Anarchia és káosz”: a belügyminiszterhez fordultak a kéményseprők
Szeptember 15-én hivatalosan is megkezdődik a fűtési szezon Magyarországon: egyre több háztartásban kapcsolják be a fűtést, gyújtanak be a kazánokba, kandallókba, kályhákba. A fűtési időszak kezdete ugyanakkor a magyar kéményseprőipar helyzetére is ráirányítja a figyelmet. Vámos Csaba, a Kéményseprők Országos Szakszervezetének elnöke egyeztetést kezdeményezett Pósfai Gábor belügyminiszterrel, a kéményseprő szakma ügyes-bajos helyzetéről.
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