Kátai-Németh Vilmos: többmilliós munkavédelmi bírságot kapott a MÁV

Kátai-Németh Vilmos bejegyzésében idézte Szabó Imre Szilárd foglalkoztatási szabályozásért és tervezésért felelős helyettes államtitkárt, akinek a közlése szerint a telephelyen panaszbejelentés és hepatitis E vírus megbetegedés gyanújának kivizsgálásakor több munkavédelmi hiányosságot is megállapítottak.

A hatóság a legsúlyosabb jogsértések miatt - mint amilyen például a biológiai kockázatértékelés elmulasztása, a szennyvízzel érintkező dolgozók védőoltásának elmulasztása és az előírt védőfelszerelés hiánya - szabta ki az említett bírságot.