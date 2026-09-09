NKA: letartóztatták az őrizetbe vett gyanúsítottakat

Bodó Marianna sajtószóvivő elmondta: a döntés nem végleges, mert a gyanúsítottak és a védő fellebbezett.

A két személyt még hétfőn vették őrizetbe a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói, mivel a gyanúval érintett gazdasági társaság nevében több mint 80 millió forint támogatást igényeltek dokumentumfilm készítésére a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőnél (NKTK).

A vállalkozás az elnyert pályázati pénzzel 2026 áprilisában elszámolt az NKTK-nak, de a film az elszámolás időpontjára valójában nem készült el.

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség a szökés, elrejtőzés, az eljárás jogellenes befolyásolásának, valamint a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a gyanúsítottak letartóztatását, amelyet a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája szerdán egy-egy hónapra rendelt el.

A letartóztatottakkal szemben költségvetési csalás, valamint hamis magánokirat-felhasználás megalapozott gyanúja miatt folyik büntetőeljárás.

A most letartóztatott két emberen kívül júniusban hat, majd július végén még egy embert vettek őrizetbe, majd tartóztattak le, közöttük Bús Balázst, az NKA volt alelnökét, korábbi óbudai polgármestert, valamint Ughy Attila volt fideszes országgyűlési képviselőt.

Korábban az ügyészség azt közölte, a megalapozott gyanú szerint az NKA döntéshozó testülete 2024 decemberétől a kompetenciáját meghaladó mértékben, a vonatkozó törvényi előírások és szabályzatok megszegésével 1079 darab, mindösszesen 17 milliárd forintot meghaladó összegű támogatásról döntött, amellyel ekkora összegű vagyoni hátrányt okozott.