ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.6
usd:
313.74
bux:
147921.6
2026. szeptember 9. szerda Ádám
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója a párt Lendvay utcai székházánál tartott sajtótájékoztató elõtt 2026. július 22-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Most derülhet ki, mi változik a Fideszben – értékelik a Lázár-jelentést

Infostart / MTI

A Fidesz elnöksége jövő heti ülésén tárgyalja a párt szervezeti állapotfelméréséről szóló jelentést, amelynek elkészítésével Lázár Jánost bízták meg – közölte az MTI érdeklődésére Havasi Bertalan, az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója szerdán.

Havasi Bertalan az MTI-nek még augusztusban beszélt arról, hogy zajlik a párt teljes szervezeti, infrastrukturális és személyi állapotfelmérése, amire – az időközben parlamenti képviselői helyéről lemondott – Lázár János kapott mandátumot Orbán Viktor pártelnöktől és az elnökségtől.

Az állapotfelmérés céljának azt nevezte, hogy olyan letisztult, egységes, határozott és következetes Fidesz forduljon rá az őszi politikai időszakra, amely markáns ellenzéki politikával küzd a „Magyar Péter-i önkény” ellen, és méltó arra, hogy a nemzeti oldal vezető ereje maradjon.

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a jövő heti elnökségi ülésen meghallgatják és értékelik az állapotfelmérés eredményét, valamint meghozzák a szükséges szervezeti, személyi és strukturális döntéseket.

Havasi Bertalan tájékoztatása szerint a Fidesz e heti, szerdai elnökségi ülésén Bóka János frakcióvezető számolt be a nyári parlamenti politikai munkáról.

Közölte: az elnökség a megfelelő időben dönt a Lázár János lemondása miatt megüresedett képviselői helyről. Az előző kormány közlekedési és beruházási minisztere augusztus 20-i hatállyal mondott le mandátumáról. Helyére a Fidesz a párt országos listájáról jelölhet.

A Fidesz-frakció április végi megalakulása óta Lázár Jánoson kívül még ketten, Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter, valamint Budai Gyula volt államtitkár mondott le parlamenti mandátumáról. Helyükre Palóc André és Hortay Olivér érkezett a frakcióba.

Orbán Balázs, a volt miniszterelnök egykori politikai igazgatója pedig szeptembertől várhatóan az Európai Parlament képviselőcsoportjához csatlakozik, helyére pedig Szekeres Pál fideszes EP-képviselő érkezik, aki kedden a Facebook-oldalán be is jelentette, hogy szeptember 14-én megszűnik európai parlamenti képviselői mandátuma, és munkáját a magyar Országgyűlésben folytatja.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Most derülhet ki, mi változik a Fideszben – értékelik a Lázár-jelentést

lázár jános

fidesz

havasi bertalan

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Mikor bont pezsgőt egy borász? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
Németországi AfD-áttörés: mi jön most? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Miért kell egy jó meteorológus az olimpiai sikerhez? Vadnai Jonatán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.09. szerda, 18:00
Hankó Zoltán
a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hiába nyert a választáson, kikosarazták az AfD-t a hagyományos pártok

Hiába nyert a választáson, kikosarazták az AfD-t a hagyományos pártok

A szász-anhalti törvényhozás négy pártja elutasította az együttműködést az AfD-vel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyon fontos figyelmeztetést kaptak a magyar vállalkozások: súlyos árat fizethet, aki elköveti ezt a hibát

Nagyon fontos figyelmeztetést kaptak a magyar vállalkozások: súlyos árat fizethet, aki elköveti ezt a hibát

Az MNB alelnöke szerint a forint gyengítése inflációs spirált indíthat el, a tartós felzárkózás kulcsa a termelékenység.

BBC
Business Sport Travel Science
Germany's Merz attacks AfD in stormy debate after far-right election win

Germany's Merz attacks AfD in stormy debate after far-right election win

Germany's chancellor clashes with AfD leader Alice Weidel, saying her migration policy amounts to "ethnic cleansing" for skilled workers.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 9. 17:16
Vitézy Dávid: korrigáljuk a korábbi kormány döntését, értékes területeket kap vissza a főváros
2026. szeptember 9. 16:32
Régóta várt változás jöhet az egészségügyben – 80-90 ezer embert érinthet
×
×