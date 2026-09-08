Rácz András: fedésben dolgozó orosz hírszerzőket utasíthatott ki a Külügyminisztérium

Rácz Andrást amiatt kereste meg az MTI, hogy a külügyminiszter délelőtt bejelentette: a kormány kiutasított tíz orosz diplomatát Magyarországról. Facebook-bejegyzésében Orbán Anita azt írta: utasítására a Külügyminisztérium illetékes vezetője tájékoztatta Oroszország budapesti nagykövetét, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet tíz munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a Bécsi Egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható.

Rácz András kiemelte: az a megfogalmazás, miszerint a „diplomáciai státusszal nem összeegyeztethető tevékenység”, hagyományosan a hírszerzői tevékenységet jelenti.

„Tehát itt az történik, hogy tíz olyan orosz diplomatát küld haza Magyarország, aki diplomáciai fedésben dolgozó hírszerzőként működött Budapesten” –fogalmazott az Oroszország-szakértő.

Arra a kérdésre, hogy miért éppen most döntött úgy a magyar kormány, hogy kiutasítja az orosz diplomatákat, azt válaszolta: ezt pontosan nem tudja, de a tágabb kontextus az, hogy az orosz-ukrán háború kezdete óta, tehát az elmúlt körülbelül 4,5 évben az Európai Unió tagállamaiból több mint 600, diplomáciai fedésben dolgozó orosz hírszerzőt utasítottak ki.

„Tehát ilyen értelemben ez a mostani, Orbán Anita által bejelentett kiutasítás azt jelenti, hogy Magyarország gyakorlatilag csatlakozik az európai uniós szövetségesekhez abban a tevékenységben, hogy csökkentse az Oroszországi Föderáció hírszerző kapacitásait az Európai Unió és a NATO tagországainak területén” – közölte.

Kérdésre elmondta azt is, hogy jelenleg a Külügyminisztérium hivatalos listája szerint Magyarországon 47 orosz diplomata dolgozik, vagy 47 orosz diplomata van akkreditálva, akiket további 41 házastárs kísér; jellemzően a házastársaknak is szokott diplomáciai útlevele lenni.

Az, hogy ezekből pontosan mennyi a hírszerző, nem nyilvános információ, azonban néhány hónappal ezelőtt egy orosz oknyomozó portál - a nyilvánosan is elérhető információk alapján - a Budapesten dolgozó 47 orosz diplomatából 15-öt tudott a különféle orosz titkosszolgálatokhoz kötni - közölte.

Rácz András pályafutása alatt nem történt ilyen nagyléptékű kiutasítás Magyarországon, de az Orbán-kormány alatt történt néhány, úgynevezett csendes kiutasítás, azonban erről pontos információk nem állnak rendelkezésre.

„Ez egy olyan barátságtalan lépés, aminek igazából négy és fél évvel ezelőtt kellett volna megtörténnie. Ezzel a lépéssel Magyarország régi adósságát törleszti az EU- és NATO-szövetségesek felé. Azzal, hogy Magyarország nem küldött haza ilyen figurákat, a szövetségeseink biztonságának is ártottunk, hiszen a Budapesten működő orosz hírszerzők a szövetséges országokban is hajthattak végre műveleteket” – emelte ki.

A szakértő kifejtette, hogy az orosz hírszerzők nagyon aktívan használják a schengeni zónát; korábban például Prágát használták kémközpontnak, ami azt jelenti, hogy a cseh fővárosban dolgozó orosz diplomaták rendszeresen hajtottak végre műveleteket Szlovákiában, Ausztriában, Németországban és más uniós tagországban is. A Budapesten működő orosz diplomaták vagy diplomáciai fedésben működő orosz hírszerzők rendszeresen hajtanak végre műveleteket máshol a schengeni övezetben és a schengeni övezeten kívüli balkáni országokban is.

A kiutasítás pontos körülményeit nem ismerjük, tehát nem tudni, hogy mennyi időt adott a magyar kormány az orosz diplomatáknak, hogy elhagyják az országot, de a túlzottan rövid időt rendkívül barátságtalan lépésként értékelik, hiszen az érintettnek a teljes családjával kell elköltöznie, a gyerekeket ki kell venniük az iskolából, s ingóságaikat össze kell csomagolniuk - részletezte.

Rácz András szerint szinte biztos, hogy Oroszország arányos választ fog adni a magyar kormány döntésére, s haza fog küldeni magyar diplomatákat.

Orbán Anita kedden a Facebook-oldalán hangsúlyozta, hogy a döntés Magyarország biztonságát és szuverenitását védi, s ez nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását.

„Magyarország továbbra is fenn kívánja tartani a szükséges párbeszédet, a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett” – jegyezte meg a külügyminiszter.