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Orbán Anita külügyminiszter-jelölt kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés európai ügyek bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

A kormány kiutasított tíz orosz diplomatát Magyarországról

Infostart / MTI

Kiutasított tíz orosz diplomatát Magyarországról a kormány – jelentette be a külügyminiszter kedden a Facebook-oldalán.

Bejegyzésében Orbán Anita azt írta: utasítására a Külügyminisztérium illetékes vezetője tájékoztatta Oroszország budapesti nagykövetét, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet tíz munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a Bécsi Egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható.

A magyar fél ezért felszólította az érintetteket, hogy hagyják el Magyarországot – fűzte hozzá.

Magyar Péter: nem tűrjük, hogy bárki veszélyeztesse Magyarország szuverenitását

Nem tűrjük, hogy bárki veszélyeztesse Magyarország szuverenitását – jelentette ki a miniszterelnök kedden az Országgyűlés ülésén, azzal kapcsolatban, hogy a kormány kiutasított tíz orosz diplomatát Magyarországról.

Magyar Péter egy fideszes napirend előtti felszólalásra reagálva felolvasta a külügyminiszter kedden a Facebookon közzétett bejegyzését, amelyben Orbán Anita bejelentette, hogy a kormány kiutasított tíz orosz diplomatát Magyarországról, miután a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet munkatársai a Bécsi Egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható tevékenységet folytattak.

A miniszterelnök az mondta: ellentétben az előző kormányzattal, a Tisza-kormány nem tűri, hogy bárki is veszélyeztesse Magyarország szuverenitását, szabadságát és függetlenségét, és ha kell diplomáciai eszközökkel meg is védik az ország függetlenségét és szuverenitását.

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Kezdőlap    Belföld    A kormány kiutasított tíz orosz diplomatát Magyarországról

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A kormány kiutasított tíz orosz diplomatát Magyarországról

A kormány kiutasított tíz orosz diplomatát Magyarországról

Kiutasított tíz orosz diplomatát Magyarországról a kormány – jelentette be Orbán Anita külügyminiszter kedden a Facebook-oldalán. Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben így kommentálta az ügyet: „mi tényleg megvédjük az ország szuverenitását, nem csak szavakban”.
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Tisza-kormány: indul a Szent István vidékfejlesztési program, a parlament előtt az új 2026-os költségvetés

Tisza-kormány: indul a Szent István vidékfejlesztési program, a parlament előtt az új 2026-os költségvetés

Mozgalmasan telik a kedd a hazai politikai életben: Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben bejelentette a Szent István vidékfejlesztési program elindítását, és közölte, hogy a kormány a megyei közgyűlések megszüntetésére, valamint a rendszer teljes átalakítására készül. A kormányfő elmondása szerint az így felszabaduló több tízmilliárd forintot pedig vidékfejlesztésre fordítanák. A délelőtt folyamán nyilvánosságra hozták a friss PISA-eredményeket is, amelyet Lannert Judit oktatási miniszter globális oktatási válságként értékelt. A tárcavezető gyökeres változásokat ígért. Mindezek mellett a Tisza-kormány körvonalazódó dízeltámogatási intézkedéséről és a Waberer's ügyéről is új fejlemények láthatnak napvilágot.

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