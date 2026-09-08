Bejegyzésében Orbán Anita azt írta: utasítására a Külügyminisztérium illetékes vezetője tájékoztatta Oroszország budapesti nagykövetét, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet tíz munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a Bécsi Egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható.

A magyar fél ezért felszólította az érintetteket, hogy hagyják el Magyarországot – fűzte hozzá.

Magyar Péter: nem tűrjük, hogy bárki veszélyeztesse Magyarország szuverenitását

Nem tűrjük, hogy bárki veszélyeztesse Magyarország szuverenitását – jelentette ki a miniszterelnök kedden az Országgyűlés ülésén, azzal kapcsolatban, hogy a kormány kiutasított tíz orosz diplomatát Magyarországról.

Magyar Péter egy fideszes napirend előtti felszólalásra reagálva felolvasta a külügyminiszter kedden a Facebookon közzétett bejegyzését, amelyben Orbán Anita bejelentette, hogy a kormány kiutasított tíz orosz diplomatát Magyarországról, miután a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet munkatársai a Bécsi Egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható tevékenységet folytattak.

A miniszterelnök az mondta: ellentétben az előző kormányzattal, a Tisza-kormány nem tűri, hogy bárki is veszélyeztesse Magyarország szuverenitását, szabadságát és függetlenségét, és ha kell diplomáciai eszközökkel meg is védik az ország függetlenségét és szuverenitását.