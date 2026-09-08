Navracsics Tibor: nem létezhet a Fidesz Orbán Viktor nélkül

„Soha nem mondtam, hogy nem vagyok felelős az elmúlt 16 évért” – mondta Navracsics Tibor volt közigazgatási és területfejlesztési miniszter az ATV Médiapiac című podcastjában, amit a hvg.hu szemlézett.

Arra a kérdésre, hogy megfordult-e a fejében a párttal való szakítás, a volt miniszter azt felelte, gondolkodott rajta, azonban a tényleges cselekvésig sosem jutott el. Hozzátette, belső távolodása már 2015-ben elkedődött, majd

a 2026-os országos választási listáról saját maga kérte le a nevét a pártvezetésnél, és kizárólag egyéni választókerületében indult el.

Navracsics Tibor augusztus 20-án jelentette be, hogy Polgári Demokraták néven társadalmi kezdeményezést indított, amelyhez Ferencz Orsolya korábbi űrkutatásért felelős miniszteri biztos és Veszprém fideszes polgármestere, Porga Gyula is csatlakozott.

Az egykori tárcavezető leszögezte, a kezdeményezés nem Orbán Viktorra épül, tőle teljesen független. Viszont elmondása szerint

arról sincs szó, hogy „puccsot” készítenének elő, hanem, mint fogalmazott, egyszerűen csak szeretnének beszélni a választópolgárokkkal.

Viszont arról is beszélt, hogy a Fidesz mára olyan szinten összeforrt Orbán Viktor volt kormányfő nevével, politikai személyiségével, hogy ma már egyszerűen elképzelhetetlen nélküle a párt. Megjegyezte, ha a Fidesz egyben maradása a cél, akkor ehhez a volt miniszterelnök aktív részvételére is szükség van.