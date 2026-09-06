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A 41. Wizz Air Budapest Félmaraton mezõnye a rajt után a Pázmány Péter sétányon 2026. szeptember 6-án.
Nyitókép: Kocsis Zoltán

Félmeztelenre vetkőzött a fideszes képviselő Budapest utcáin

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Új egyéni csúccsal teljesítette a félmaratont Palóc André országgyűlési képviselő. A meleg miatt trikó nélkül futott.

Új egyéni csúccsal teljesítette a 41. Wizz Air Budapest Félmaraton 21,1 kilométeres távját Palóc André, a Fidesz országgyűlési képviselője. A politikus a meleg időjárás miatt felső nélkül futotta le a versenyt – vette észre a blikk.hu.

A célba érkezést követően Palóc André a közösségi oldalán számolt be a teljesítményéről, kiemelve az egészséges életmód, a közösségi sportolás és a mozgás örömének fontosságát, valamint megköszönte a szurkolók biztatását.

A Budapest Sportiroda szervezésében lebonyolított sporteseményre a szervezők tájékoztatása szerint közel 24 ezer nevezés érkezett, a mezőnyben mintegy 18 ezer egyéni futó állt rajthoz.

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