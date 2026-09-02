ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
368.64
usd:
318.43
bux:
0
2026. szeptember 2. szerda Dorina, Rebeka
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A drónnal készült képen a Tiszta-tó Abádszalóknál 2024. november 26-án. Befejezte a Tisza-tó téli vízszintje beállításának elsõ ütemét a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Kötivizig). A Kisköre-felsõ vízmércén mért 725 plusz-mínusz 5 centiméterrõl 560 plusz-mínusz 5 centiméterre csökkentette, majd november 29-én pedig megkezdik a szakemberek a tó magasabb téli vízszintjének beállítását.
Nyitókép: Czeglédi Zsolt

Bámulatos jégkorszaki leletek kerültek elő a Tiszából, de találtak bőgőshajó maradványokat is

Infostart

Hajók, hidak, hétköznapi használati tárgyak és több tízezer éves állatcsontok rejtőztek a folyó medrében, melyek most az erőteljes apadás miatt előbukkantak.

A Tisza rendkívüli apadása miatt a folyómeder és a felszínre került homokpadok egyre nagyobb területet tárnak fel. A talált leletek között több tízezer éves mamutcsont, őstulokmaradványok, évszázados fahidak cölöpjei, hajóroncsok, kerámiák és kovácsoltvas tárgyak is vannak – számolt be róla a szoljon.hu.

A folyó medre már korábban is sorra fedte fel a vármegye múltjának különleges emlékeit. Az elmúlt évek egyik felfedezését Szolnok történelmi fahídjainak cölöpmaradványai jelentették. A folyó medrében három évszad négy fahídjának cölöpmaradványait azonosították.

Két fahíd a török hódoltság idejéből, a 16–17. századból származik. Az első ismert szolnoki Tisza-hidat 1562-ben építették.

Egy fahíd a 18–19. században állt, míg egy további átkelő a 19–20. század fordulójához köthető. A cölöpök a Tisza mindkét partján előkerültek, néhány darab pedig több mint egy méterre emelkedett ki a mederből.

A visszahúzódó folyó hajózási emlékeket is láthatóvá tett. Korábban bőgőshajók maradványai, egy vasuszály roncsa és egy révi átkelő nyomai is előkerültek a Tiszából.

A leglátványosabb felfedezések egyike a Szent István híd közelében fekvő vasuszály volt. A hajó az 1970-es években süllyedt el, helyét pedig már 2006-ban azonosították, amikor az Octopus Tengeri Régészeti Kutatóegyesület szonárral vizsgálta a Tisza medrét.

A Tisza medréből előkerült állatcsontok között több tízezer éves ősmaradványok is lehetnek, vagyis a jégkorszakból is származhatnak.

A Tiszazugi Földrajzi Múzeumba hetente visznek be a folyóban talált csontokat, de a térség más múzeumaihoz is rendszeresen kerülnek hasonló darabok. A mamutcsontok egy része például a tiszafüredi Kiss Pál Múzeumba jutott. Magángyűjtők korábban mamutagyarat és mamutfogat is találtak a Tiszában.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Bámulatos jégkorszaki leletek kerültek elő a Tiszából, de találtak bőgőshajó maradványokat is

tisza

lelet

jégkorszak

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Tízből hét magyart érint, mégis sokan csak akkor lépnek, amikor már baj van

Tízből hét magyart érint, mégis sokan csak akkor lépnek, amikor már baj van

A Semmelweis Podcast második adásában Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszékének vezetője kiemelte: a családorvosok körében tavaly indult el az életmód licenc képzés, az első orvosok pedig már le is vizsgáztak. A szakember az életmódorvoslás hat fő pillérét is megemlítette a beszélgetésben.
VIDEÓ
Tanévkezdés: feladják a leckét a tanároknak is? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Szászország ledönti a német politikai tűzfalat? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Az iskolával együtt jönnek a vírusok? Rusvai Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.02. szerda, 18:00
Nyeste Orsolya az Erste vezető elemzője
Madár István a Portfolio vezető elemzője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Összeütközött egy tehervonat és egy mozdony Győr mellett

Összeütközött egy tehervonat és egy mozdony Győr mellett

Vonatbaleset történt Győr és Győrszentiván között, egy tehervonat és egy mozdony összeütközött, a baleset okait vizsgálják - közölte a Mávinform szerda reggel a honlapján.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Futhatnak a pénzük után a pórul járt magyar utazók: elúszott a nyaralás ára, esélytelen mindent visszakapni

Futhatnak a pénzük után a pórul járt magyar utazók: elúszott a nyaralás ára, esélytelen mindent visszakapni

A Bulgáriában bejegyzett Robinson Tours augusztusi fizetésképtelenné válása nyomán eddig több mint 330 ezer eurónyi kárigényt nyújtottak be a károsult utasok.

BBC
Business Sport Travel Science
Iran attacks US bases in Middle East after reports US strike killed five at wedding party

Iran attacks US bases in Middle East after reports US strike killed five at wedding party

The Iranian Red Crescent says a child was among those killed when shrapnel from a US strike hit a home. The US military says it is aware of the reports and it never targets civilians.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 2. 07:18
Magyar Péter miniszterelnökkel találkozik az Európai Tanács elnöke
2026. szeptember 2. 06:48
Majdnem kétszázzal repesztett Tolna vármegyében ez az autós, nagyon ráfizetett
×
×