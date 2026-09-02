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Panellakások Budapesten.
Nyitókép: Méhes Tamás Dániel/Getty Images

40 százalékkal csökkent az eladó lakóingatlanok iránti kereslet

Infostart

A legnagyobb éves visszaesés a fővárosban és a megyeszékhelyeken következett be: Budapesten 44, a megyeszékhelyeken 43 százalékos volt a csökkenés. A községekben ennél jóval kisebb, 31 százalékos volt a kereslet visszaesése. Mindez az ingatlan.com elemzéséből derül ki.

A teljes augusztusi ingatlanpiaci választék 148 ezer eladó lakás és ház hirdetéséből áll az ingatlan.com-on, ami éves összevetésben 12 százalékos bővülést mutat. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egyre több olyan lakás ragad be a piacon, amit a kereslet már nem tud felszívni – írják az ingatlan.com szakértői.

Tavaly augusztusban az Otthon Start Program (OSP) bejelentése és közelgő indulása jelentős pluszkeresletet hozott. Ezzel szemben az egyéves évfordulóra lényegében eltűnt ez a rendkívüli hatás az ingatlan.com friss elemzése szerint. Idén augusztusban országosan 41 százalékkal kevesebb, összesen 232 ezer érdeklődés érkezett az eladó lakóingatlanokra, mint egy évvel ezelőtt.

„Az éves összevetésben látható jelentős keresletcsökkenés nem elsősorban lakáspiac hirtelen gyengülését jelzi, hanem a tavaly augusztusi rendkívül magas bázis következménye. Az Otthon Start Program bejelentése egy éve olyan vevőket is a piacra terelt, akik eredetileg későbbre tervezték a vásárlást. Ehhez képest az idei augusztusi adatok már egy jóval konszolidáltabb és visszafogottabb piacot mutatnak” – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

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Kezdőlap    Belföld    40 százalékkal csökkent az eladó lakóingatlanok iránti kereslet

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