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Rendõrségi ellenõrzés a Budapesti Rendõr-fõkapitányság (BRFK) és a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) nyári közlekedésbiztonsági kampányt lezáró közterületi ellenõrzés keretében a Hõsök terén 2026. augusztus 31-én.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Ezért kellett a legtöbbször intézkedniük a rendőröknek a nyáron

Infostart / MTI

A sebességtúllépés, a nem megfelelő műszaki állapotú vagy a forgalomból kivont járművel történő közlekedés, valamint a passzív biztonsági eszközök használatának elmulasztása voltak az intézkedések leggyakoribb okai a rendőrség és a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) közös nyári közlekedésbiztonsági kampánya alatt.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) és a BKK közös közleményében tudatta, hogy hétfőn a Hősök terén tartott sajtónyilvános közterületi ellenőrzéssel zárták le közös nyári balesetmegelőzési kampányukat, amelynek középpontjában a gyermekek biztonságos közlekedése állt.

A kampány kedvező tapasztalataként számoltak be arról, hogy a gyalogosok elsőbbségére vonatkozó szabályok megsértése már csak az ötödik leggyakoribb intézkedési ok volt.

A tavalyi sikeres együttműködést folytatva a BRFK és a BKK június 19-én indította el kampányát a nyári gyermekbalesetek megelőzése érdekében. A vakáció időszakában a rendőrök heti rendszerességgel, 11 alkalommal tartottak közlekedésrendészeti ellenőrzéseket olyan helyszíneken, ahol fokozottan lehetett számítani gyermekek jelenlétére – írták.

Mint olvasható, az ellenőrzések célja elsősorban a gyalogosok fokozott védelme, a sebességhatárok betartatása, valamint a gyermekek biztonságát veszélyeztető szabályszegések megelőzése volt.

A BRFK arra kéri a szülőket, hogy beszéljék át gyermekeikkel az alapvető közlekedési szabályokat, különösen az úttesten történő átkelés és a közösségi közlekedési járművek környezetében követendő magatartás szabályait. Szükség esetén az iskolakezdés első időszakában kísérjék el gyermekeiket az iskolába – írták a közleményben.

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