Ezért kellett a legtöbbször intézkedniük a rendőröknek a nyáron

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) és a BKK közös közleményében tudatta, hogy hétfőn a Hősök terén tartott sajtónyilvános közterületi ellenőrzéssel zárták le közös nyári balesetmegelőzési kampányukat, amelynek középpontjában a gyermekek biztonságos közlekedése állt.

A kampány kedvező tapasztalataként számoltak be arról, hogy a gyalogosok elsőbbségére vonatkozó szabályok megsértése már csak az ötödik leggyakoribb intézkedési ok volt.

A tavalyi sikeres együttműködést folytatva a BRFK és a BKK június 19-én indította el kampányát a nyári gyermekbalesetek megelőzése érdekében. A vakáció időszakában a rendőrök heti rendszerességgel, 11 alkalommal tartottak közlekedésrendészeti ellenőrzéseket olyan helyszíneken, ahol fokozottan lehetett számítani gyermekek jelenlétére – írták.

Mint olvasható, az ellenőrzések célja elsősorban a gyalogosok fokozott védelme, a sebességhatárok betartatása, valamint a gyermekek biztonságát veszélyeztető szabályszegések megelőzése volt.

A BRFK arra kéri a szülőket, hogy beszéljék át gyermekeikkel az alapvető közlekedési szabályokat, különösen az úttesten történő átkelés és a közösségi közlekedési járművek környezetében követendő magatartás szabályait. Szükség esetén az iskolakezdés első időszakában kísérjék el gyermekeiket az iskolába – írták a közleményben.