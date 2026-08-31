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Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója beszédet mond a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyûlésen Kecskeméten 2025. december 6-án.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Orbán Balázs a Fidesz céljairól, Magyar Péterről és Orbán Viktorról is beszélt

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Interjút adott Orbán Balázs a Les Observateurs című svájci lapnak, ahol kérdezték a választási vereség okairól, a Tisza-kormány Tisztítótüzéről, de arról is, mi lesz a Fidesszel.

A 24.hu összefoglalója szerint Orbán Viktor egykori politikai igazgatója szerint a Fidesz-vereséghez hozzájárulhattak a gazdasági nehézségek, de az is, hogy 16 év fideszes kormányzás után az emberek egyszerűen másra vágytak.

A kormányváltás óta eltelt időben Orbán Balázs szerint „színtiszta politikai tisztogatás” zajlik Magyarországon, aminek részét képezi, hogy megszüntették Sulyok Tamás államfői mandátumát, de az is, hogy maximálták a képviselői ciklusok hosszát. Ezt Orbán Balázs úgy értékeli, hogy „megtiltották a prominens politikai ellenfelek indulását a választásokon”.

Említést tett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal életre hívásáról is, szerinte ez a hatóság konkrét bűncselekmény gyanúja nélkül is célba veheti az egyéneket, átveheti az irányítást vállalatok felett, vagyonelkobzási eljárásokat indíthat.

Orbán Balázs szerint a Fidesz stratégiája az, hogy nem passzívan vár a kormány kudarcára, hanem újjászervezi a politikai közösséget. A céljuk a következő:

„Legkésőbb 2030-ra demokratikus úton vissza kell szereznünk Magyarországot a brüsszeli liberális birodalom uraitól és helyi alkirályaiktól.”

Úgy fogalmazott: „Orbán Viktor nélkülözhetetlen marad. Nincs nemzeti tábor Magyarországon nélküle – ezt itt mindenki tudja. Ő nemcsak a magyar nemzeti mozgalom központi alakja, hanem a patrióta megújulás vezetője is Európa-szerte.”

Kérdezték arról is, mit gondol Magyar Péterről, és azt mondta: „nem tartom őt sem konzervatívnak, sem hazafinak. Ez az állítás egyszerűen hamis. Magyar Péter minden közönségnek azt mondja, amit hallani akar. A jobboldal nyelvezetét használja, de a szövetségesei és a tettei határozottan a brüsszeli liberális fősodorba helyezik. Nem versenytárs a politikai játékterünkön. Ő egy ideológiai ellenfél, aki konzervatív retorikába burkolózik” – mondta Orbán Balázs.

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Kezdőlap    Belföld    Orbán Balázs a Fidesz céljairól, Magyar Péterről és Orbán Viktorról is beszélt

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