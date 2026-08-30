Az állami vagyon visszaszerzésével kapcsolatos büntetőeljárások rövidítése érdekében módosítana jogszabályokat a miniszterelnök - napinfó

Az állami vagyon visszaszerzésével kapcsolatos vizsgálatok és büntetőeljárások rövidítése érdekében helyezett kilátásba jogszabálymódosítást a miniszterelnök. Magyar Péter bejegyzésében a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal kapcsolatos vádakra reagálva azt írta, hogy az új hatóság hiteltelenítését elutasítja, mert a létező legerősebb hivatal felállítása a kormány célja, szakmailag elkötelezett és megalkuvást nem tűrő vezetőkkel.

A Wekerle Lakásépítési Programra akár kétmilliárd eurónyi forrás állhat rendelkezésre – közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid szerint a hazahozott uniós forrásokból 550 millió eurót fordítanak a programra, amelyet banki és piaci társfinanszírozás egészíthet ki. A miniszter kiemelte, hogy a lakhatási válság megoldása ma már elképzelhetetlen az állam aktív szerepvállalása nélkül. A program célja, hogy ösztönözze a lakásépítést, és javítsa a lakhatási feltételeket.

Év végéig teljes tisztújítást tart a Kereszténydemokrata Néppárt - erről a Lakitelken tartott országos választmányon döntöttek a küldöttek. Semjén Zsolt, a KDNP elnöke a választási vereség okát elemezve rámutatott: éveken át tartó, egy százalék alatti gazdasági növekedéssel soha senki nem tudott választást nyerni. Politikai okként jelölte meg, hogy az előző kormány a jobbszélre csúszott a többi között a migrációs vita, és az uniós konfliktusok miatt. Semjén Zsolt a Tisza kormányról szólva közjogilag érvénytelennek nevezte ami a köztársasági elnökkel és az Alkotmánybírósággal történt, mert alapvető jogelvekkel szemben születtek a döntések.

Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus lemondott a Magyar Corvin-lánc Testületben betöltött tagságáról és a Corvin-láncról, amely a magyar tudomány, irodalom és művészet kiválóságait ismeri el – értesült a Telex. Krausz Ferenc a portál megkeresésére azt írta, döntésének fő oka, hogy a testület működése és az a szerep, amelyet véleménye szerint egy fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltér egymástól. A portál szerint a testület nem állt ki Krausz Ferenc mellett, amikor az általa alapított Élvonal Tehetséggondozó Alapítványt szakmailag megalapozatlan állítások alapján sorozatos támadások érték.

Szeptember 1-jétől visszatér a megszokott munkarend a fővárosi cégeknél, miután helyreállt az energiaellátás – közölte Karácsony Gergely főpolgármester. A rendkívüli hőség és aszály miatt augusztusban energia- és víztakarékossági intézkedéseket vezettek be, egyebek mellett korlátozták a közösségi közlekedés energiafelhasználását, leállították a díszvilágítást és a szökőkutakat. A BKK és a BKV intézkedései több mint ezer megawattóra energiamegtakarítást eredményeztek.

Izland továbbra is az Európai Unió egyik legközelebbi és legmegbízhatóbb partnere marad az Európai Gazdasági Térségen belül - jelentette ki az Európai Tanács elnöke. António Costa az izlandi miniszterelnökkel egyeztetett a szigetországban tartott népszavazás eredményéről, amelyen az izlandiak többsége úgy döntött, hogy az ország ne újítsa meg a korábban felfüggesztett csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval.

Nepálban meghaladta a 800-at a halálos áldozatok száma és több mint 3 ezer embert tartanak eltűntként nyilván a természeti katasztrófa után. A hatóságok több mint 3.700 embert mentettek ki, a kutatás pedig folytatódik a sárral elöntött alagutakban is, ahol több mint száz ember rekedhetett. A kínai és nepáli hatóságok közben további lehetséges áradás veszélyére figyelmeztettek. Nepálban a hatóságok többször is árvízriasztást küldtek a mobiltelefonokra.

Nőtt a halálos áldozatok száma az ukrajnai Bucsa körzetében. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszámolója szerint 38-ra emelkedett a Kijev melletti faluban kialakított lőszerraktár elleni orosz dróntámadás halálos áldozatainak száma. Huszan megsebesültek, négy embert még keresnek. Ez volt az egyik legtöbb áldozattal járó orosz támadás, amely Kijev egyik külvárosát érte azóta, hogy Oroszország több mint négy éve megtámadta Ukrajnát. Közben az orosz védelmi minisztérium bejelentette, hogy nagyszabású csapásokat készít elő Ukrajna energetikai infrastruktúrája ellen. A lépéssel meg akarja torolni az orosz területek elleni ukrán támadásokat.

Felborult egy több mint 260 utast szállító komp Észak-Ciprus partjainál. A BBC szerint a balesetben heten meghaltak és 23 ember eltűnt. A nicosiai török nagykövet arról tájékoztatott, hogy a kompon utazó 259 utas és 8 főnyi személyzet többségét kimentették. Konkrét számokat nem említve halálos áldozatokról is beszámolt, és hozzátette, hogy több embert kórházba szállítottak. A CNN Türk hírtelevízióban 150-nél több utas megmeneküléséről számoltak be.

Felbocsátották a NASA új generációs űrteleszkópját. A Roman-t a SpaceX Falcon hordozórakétáján jutott a világűrbe, ahol a Földtől 1,6 millió kilométerre áll munkába, ahol jelenleg a Webb űrteleszkóp működik. Az autóbusznyi méretű teleszkóp mintegy három hónap alatt éri el kijelölt pozícióját, segítségével a NASA szándéka szerint a világűr eddig rejtett naprendszereinek bolygóit tudják megtalálni és felderíteni.