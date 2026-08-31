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Utah, 2016. november 14.Közeli telihold, úgy nevezett szuperhold emelkedik a horizonton a Grand Canyonban 2016. november 14-én. Legutóbb 1948-ban volt, és legközelebb 2034. november 25-én lesz újra ennyire közel a Hold a Földhöz, mint ezen a napon. (MTI/EPA/Jim Lo Scalzo)
Nyitókép: Jim Lo Scalzo

Hirtelen elöntötte a víz a Grand Canyon egy részét, sokan eltűntek – videó

Infostart / MTI

A hatóságok korábban még több mint 20 eltűntről számoltak be, később azonban nagyjából 15-re csökkentették azok számát, akikről a villámárvíz óta nem érkezett hír.

Mintegy 15 embert keresnek az amerikai Grand Canyon Nemzeti Parkban, miután szombaton villámárvíz sújtotta a Bright Angel Canyont és a Phantom Ranch környékét – közölte az amerikai nemzeti parkok szolgálata (NPS) vasárnap.

A hatóságok korábban még több mint 20 eltűntről számoltak be, később azonban nagyjából 15-re csökkentették azok számát, akikről a villámárvíz óta nem érkezett hír. Az NPS és Arizona állam hatóságai folytatják az érintettek felkutatását és a mentést.

A szombaton helyi idő szerint 14.30-kor bekövetkezett áradás jelentős károkat okozott a Bright Angel Canyon infrastruktúrájában: a Bright Angel Creek felett átívelő gyaloghidak csaknem mindegyike megsemmisült, így a patak több helyen nem járható át.

Az NPS szerint hétfőig további zivatarok és heves esőzések várhatóak a térségben, amelyek újabb villámáradásokat, illetve a túraútvonalakon sziklaomlásokat okozhatnak.

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