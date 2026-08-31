Elsötétítette az eget a hamufelhő: újra kitört a rettegett indonéziai vulkán – videók

Az indonéz vulkanológiai hivatal tájékoztatása szerint az Észak-Szumátrán található, 2460 méter magas vulkán az utóbbi napokban már erős aktivitást mutatott, a kitörés pedig egy órán át tartott.

A hatóságok néhány napja lezártak egy környékbeli kempinget, azonban egyelőre nem rendelték el a térségben élők kitelepítését.

Mount Sinabung erupts in North Sumatra, with a 3,500-meter-high ash column reported today. pic.twitter.com/VBHAuhch7A — Indonesian Pop Base (@iPopBase) August 31, 2026

A katasztrófavédelem felszólította a helybelieket és a turistákat, tartsanak legalább három kilométeres távolságot a hegytől, valamint felhívta a figyelmet a kitörést kísérő vulkáni iszapárra, az úgynevezett lahárra is.

Large volcanic eruption at Mount Sinabung in Karo Regency, North Sumatra, Indonesia ?? (31.08.2026)



The volcanic ash rose to about 3,500 meters. pic.twitter.com/taOxqAYyRn — Disaster News (@Top_Disaster) August 31, 2026

Négyszáz év nyugalom után a Sinabung 2010 óta többször lépett működésbe. 2014-es kitörése 16, 2016-os aktivitása pedig hét halálos áldozatot követelt. Az évek során összesen mintegy 30 ezer embert kellett evakuálni a környékéről.

A 270 millió lakosú Indonézia az úgynevezett csendes-óceáni tűzgyűrűn mentén fekszik és mintegy százharminc aktív vulkánja van. Ez a Föld legaktívabb vulkanikus területe.