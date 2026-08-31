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Nyitókép: Unsplash

Elsötétítette az eget a hamufelhő: újra kitört a rettegett indonéziai vulkán – videók

Infostart / MTI

Több mint három kilométeres hamufelhőt lövellve a magasba kitört hétfőn az indonéziai Sinabung vulkán.

Az indonéz vulkanológiai hivatal tájékoztatása szerint az Észak-Szumátrán található, 2460 méter magas vulkán az utóbbi napokban már erős aktivitást mutatott, a kitörés pedig egy órán át tartott.

A hatóságok néhány napja lezártak egy környékbeli kempinget, azonban egyelőre nem rendelték el a térségben élők kitelepítését.

A katasztrófavédelem felszólította a helybelieket és a turistákat, tartsanak legalább három kilométeres távolságot a hegytől, valamint felhívta a figyelmet a kitörést kísérő vulkáni iszapárra, az úgynevezett lahárra is.

Négyszáz év nyugalom után a Sinabung 2010 óta többször lépett működésbe. 2014-es kitörése 16, 2016-os aktivitása pedig hét halálos áldozatot követelt. Az évek során összesen mintegy 30 ezer embert kellett evakuálni a környékéről.

A 270 millió lakosú Indonézia az úgynevezett csendes-óceáni tűzgyűrűn mentén fekszik és mintegy százharminc aktív vulkánja van. Ez a Föld legaktívabb vulkanikus területe.

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