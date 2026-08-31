Elsötétítette az eget a hamufelhő: újra kitört a rettegett indonéziai vulkán – videók

Az indonéz vulkanológiai hivatal tájékoztatása szerint az Észak-Szumátrán található, 2460 méter magas vulkán az utóbbi napokban már erős aktivitást mutatott, a kitörés pedig egy órán át tartott.
A hatóságok néhány napja lezártak egy környékbeli kempinget, azonban egyelőre nem rendelték el a térségben élők kitelepítését.
Mount Sinabung erupts in North Sumatra, with a 3,500-meter-high ash column reported today. pic.twitter.com/VBHAuhch7A— Indonesian Pop Base (@iPopBase) August 31, 2026
A katasztrófavédelem felszólította a helybelieket és a turistákat, tartsanak legalább három kilométeres távolságot a hegytől, valamint felhívta a figyelmet a kitörést kísérő vulkáni iszapárra, az úgynevezett lahárra is.
Large volcanic eruption at Mount Sinabung in Karo Regency, North Sumatra, Indonesia ?? (31.08.2026)— Disaster News (@Top_Disaster) August 31, 2026
The volcanic ash rose to about 3,500 meters. pic.twitter.com/taOxqAYyRn
Négyszáz év nyugalom után a Sinabung 2010 óta többször lépett működésbe. 2014-es kitörése 16, 2016-os aktivitása pedig hét halálos áldozatot követelt. Az évek során összesen mintegy 30 ezer embert kellett evakuálni a környékéről.
A 270 millió lakosú Indonézia az úgynevezett csendes-óceáni tűzgyűrűn mentén fekszik és mintegy százharminc aktív vulkánja van. Ez a Föld legaktívabb vulkanikus területe.