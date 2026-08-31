Elhunyt a legendás történész, az Akadémia volt elnöke.
Meghalt Berend T. Iván történész, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke vasárnap – közölte özvegye, Radics Katalin a történész Substack-oldalán hétfőn.
Radics Katalin azt írta, Berend T. Iván a magyar, az amerikai, a brit, az osztrák, az európai, a csehszlovák és a bolgár tudományos akadémia tagja, Kossuth-díjas egyetemi tanár volt. Az MTA elnöki posztját 1985 és 1990 között töltötte be.
Az özvegy úgy emlékezett férjére, hogy „életét a tudás gyarapításának, nemzedékek oktatásának és szakterülete fejlődésének szentelte. Kivételes szellemi ragyogását szerénység, nagylelkűség, jó humor és mások iránti őszinte törődés kísérte”.
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