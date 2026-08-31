ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.49
usd:
314.39
bux:
149773.79
2026. augusztus 31. hétfő Bella, Erika
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A 96. életévében meghalt Berend T. Iván Kossuth-díjas akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnöke, Magyarország és Európa gazdaságtörténetének neves kutatója 2026. augusztus 30-án. A felvétel Berend T. Ivánról egy elõadáson készült a Mindentudás Egyetemén 2004. szeptember 6-án.
Nyitókép: MTI/Nándorfi Máté

Meghalt Berend T. Iván

Infostart / MTI

Elhunyt a legendás történész, az Akadémia volt elnöke.

Meghalt Berend T. Iván történész, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke vasárnap – közölte özvegye, Radics Katalin a történész Substack-oldalán hétfőn.

Radics Katalin azt írta, Berend T. Iván a magyar, az amerikai, a brit, az osztrák, az európai, a csehszlovák és a bolgár tudományos akadémia tagja, Kossuth-díjas egyetemi tanár volt. Az MTA elnöki posztját 1985 és 1990 között töltötte be.

Az özvegy úgy emlékezett férjére, hogy „életét a tudás gyarapításának, nemzedékek oktatásának és szakterülete fejlődésének szentelte. Kivételes szellemi ragyogását szerénység, nagylelkűség, jó humor és mások iránti őszinte törődés kísérte”.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Meghalt Berend T. Iván

gyász

történelem

berend t. iván

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Vitézy Dávid: hétfőn 14 órára teljesül a 6000 milliárd forintnyi EU-pénz hazahozatalának minden feltétele

Vitézy Dávid: hétfőn 14 órára teljesül a 6000 milliárd forintnyi EU-pénz hazahozatalának minden feltétele
Egy 11 milliárd forintos trolifejlesztés apropóján Vitézy Dávid elmondta: teljesült minden feltétel, százszázalékosan hazahozzuk a pénzt, amiben Ursula von der Leyen és Magyar Péter májusban megállapodott. Karácsony Gergely szerint Budapest új aranykora jöhet el a főváros és a kormány együttműködésével.
 

Már a kormány előtt van a belügyi ágazatban dolgozók béremelési terve

Benyújtotta a 2026-os költségvetés módosításáról szóló javaslatot a kormány

Elfogyott az idő: szeptember végéig kell kérni az utolsó helyreállítási pénzeket

VIDEÓ
Az iskolával együtt jönnek a vírusok? Rusvai Miklós, Inforádió, Aréna
Mohács 500 - Mi is veszett Mohácsnál? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Egymást tanítjuk Milák Kristóffal. Szabó Álmos, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.31. hétfő, 18:00
Bauer Bence
a Mathias Corvinus Collegium Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megugrottak a rezsiköltségek a németeknél

Megugrottak a rezsiköltségek a németeknél

Németországban 2,9 százalékra, április óta a legmagasabb szintre emelkedett az éves infláció augusztusban az egy hónappal korábban jegyzett 2,8 százalékról a német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis előzetes hétfői jelentése szerint.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kemény ősz várhat a magyar dolgozókra: újra nagyot eshet a foglalkoztatottság

Kemény ősz várhat a magyar dolgozókra: újra nagyot eshet a foglalkoztatottság

Júliusban 4 millió 675 ezer volt a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma, ami 29 ezer fővel haladja meg az egy hónappal korábbi értéket.

BBC
Business Sport Travel Science
Controlled explosion at Nepali hydropower tunnel as rescuers look for 900 missing workers

Controlled explosion at Nepali hydropower tunnel as rescuers look for 900 missing workers

Authorities are blasting into hillsides and digging with excavators, as fears grow that a critical window to rescue underground survivors may be closing.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 31. 15:10
Magyar Péter: máris válságok sorát oldottuk meg
2026. augusztus 31. 14:58
Megrázó üzenetben búcsúzott az élettől Berend T. Iván
×
×