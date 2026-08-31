Magyarország-Uruguay felvezetésként, Barca-meccs zárásként – sport a tévében

M4 Sport
19.30: Labdarúgás, NB II, Szeged-Csanád GA - Kolorcity Kazincbarcika SC
Sport 1
14.00: Socca, világbajnokság, Németország, csoportmérkőzés: Magyarország-Uruguay
19.45: Labdarúgás, portugál bajnokság, Benfica-Estoril
Sport 2
13.45: Lóverseny, Kincsem+
20.30: Labdarúgás, török bajnokság, Besiktas-Corum
Eurosport 1
17.30: Tenisz, US Open, New York
Eurosport 2
16.30: Tenisz, US Open, New York
Spíler 2
21.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, FC Barcelona-Rayo Vallecano
Arena 4
20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Atalanta-Bologna
Match 4
18.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Lecce-AS Roma
20.45: Labdarúgás, angol bajnokság, Aston Villa-Arsenal