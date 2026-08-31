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A magyar socca-válogatott
Nyitókép: fotó: magyar socca-válogatott

Magyarország-Uruguay felvezetésként, Barca-meccs zárásként – sport a tévében

Infostart / MTI

Zajlanak a Tenisz US Open eseményei is, ahogy a Premier League-ben is lesz egy fontos meccs.

M4 Sport

19.30: Labdarúgás, NB II, Szeged-Csanád GA - Kolorcity Kazincbarcika SC

Sport 1

14.00: Socca, világbajnokság, Németország, csoportmérkőzés: Magyarország-Uruguay

19.45: Labdarúgás, portugál bajnokság, Benfica-Estoril

Sport 2

13.45: Lóverseny, Kincsem+

20.30: Labdarúgás, török bajnokság, Besiktas-Corum

Eurosport 1

17.30: Tenisz, US Open, New York

Eurosport 2

16.30: Tenisz, US Open, New York

Spíler 2

21.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, FC Barcelona-Rayo Vallecano

Arena 4

20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Atalanta-Bologna

Match 4

18.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Lecce-AS Roma

20.45: Labdarúgás, angol bajnokság, Aston Villa-Arsenal

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Kezdőlap    Sport    Magyarország-Uruguay felvezetésként, Barca-meccs zárásként – sport a tévében

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Von der Leyen alá rendelnék az EU külpolitikáját, beindult a német–francia úthenger

Franciaország és Németország közös javaslattal alakítaná át az Európai Külügyi Szolgálatot (EEAS), és jelentősen megerősítené Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő szerepét – írta hétfő reggeli hírlevelében a Politico. A terv szerint Kallas szélesebb koordinációs jogkört kapna az Európai Bizottság külkapcsolati területein, többek között a migrációs és a fejlesztési politikában, a diplomatákat pedig az Ursula von der Leyen alá tartozó testülethez rendelnék. A párizsi és berlini vezetések azzal érvelnek, hogy az EU külpolitikai intézményrendszere az egyre élesebb geopolitikai verseny, a mesterséges intelligencia térnyerése és a szűkülő költségvetési mozgástér miatt átfogó felülvizsgálatra szorul.

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Megszólalt a lopott kisgéppel Paks felé berepülő fiú: hullarészeg volt, nem is tudja, mi történt pontosan

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