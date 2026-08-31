Benyújtotta a 2026-os büdzsé módosításáról szóló javaslatot a kormány

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Az állami vagyon visszaszerzésével kapcsolatos büntetőeljárások rövidítése érdekében módosítana jogszabályokat a miniszterelnök - napinfó
A forint mind az euróval mind a dollárral szemben erősödik hétfőn. Az euró 364, a dollár 314 forint környékén jár.
A Magyar Államkincstár friss adatai szerint a hazai öregségi nyugdíjasok átlagosan 23,3 évet töltenek nyugdíjban.
More than 900 hydropower workers are missing after Wednesday's massive flash flood - many of them trapped in tunnels.