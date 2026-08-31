Benyújtotta a 2026-os büdzsé módosításáról szóló javaslatot a kormány

Esik a dízelár? Várjuk ki a végét! – A szakértő válaszol

Noha aktuálisan valóban áresés körvonalazódik a dízel üzemanyag piacán, és ennek akár hazai okai is vannak, de a nemzetközi kitettség még így is nagy az ügyben, erről is beszéld az InfoRádióban Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára.