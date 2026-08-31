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Nyitókép: photo by Miroslav Petrasko/Getty Images

Benyújtotta a 2026-os büdzsé módosításáról szóló javaslatot a kormány

Infostart / MTI

Benyújtotta az Országgyűlésnek a 2026-os költségvetés módosításáról szóló törvényjavaslatot a kormány hétfőn.

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