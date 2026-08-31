Feljelentést tesz a közmédia a korábbi törvénytelen irányítás miatt

Közlésük szerint az átvilágításkor előkerült belső levelezések, nyilatkozatok és egyéb dokumentumok alapján számos részlet feltárult arról, hogyan állt az elmúlt években politikai felügyelet alatt a közmédia, és milyen szerepet töltött be az intézmény irányításában Várhegyi Attila, Fideszhez köthető politikus és üzletember.

Az átvilágítás során előkerült információk arra utalnak, hogy a közmédiát a tanácsadóként szerződtetett Várhegyi Attila irányította a valóságban: átvette a közmédia hivatalos vezetőinek jogköreit, helyettük döntött tartalmi, személyzeti, gazdasági ügyekben is, és jóváhagyása nélkül számos esetben nem is mertek döntést hozni azok, akik hivatalosan felelősek voltak az intézmény vezetéséért – írták a közleményben.

Hozzátették, Várhegyi Attila nemcsak a közmédiát irányította megfelelő törvényi felhatalmazás és elszámoltatható felelősség nélkül, hanem ő volt a kapcsolat az ország politikai vezetése és a közmédia között: Várhegyi közvetítette a kormány tagjainak és más fideszes politikusoknak az akaratát a közmédia felé, illetve képviselte a közmédiát a kormányzati szereplők irányába.

A Duna médiaszolgáltató szerint Várhegyi Attila működése világosan bizonyítja, hogy a törvény szerinti politikai befolyástól független közmédia a valóságban szoros politikai felügyelet alatt állt.

Ugyanakkor Várhegyi Attila nem csupán informális hatalma gyakorlásakor terjeszkedett túl a törvények és szabályok által kijelölt kereteken, hanem az általa elfogadott juttatásokkal is – közölték, példaként említve, hogy éveken át úgy biztosított sofőrt számára a közmédia, hogy az illetőt „rendezvényszervező” munkakörben alkalmazták, leplezve a valóságot a cég hivatalos irataiban.

Mivel ez a fajta működési modell semmiképpen sem törvényes, a közmédia vezetése arra a következtetésre jutott, hogy feljelentést kell tennie, és megbízta Papp Gábor ügyvédet a megfelelő jogi lépések megtételével – írták.

A közleményhez csatoltak egy kilencoldalas dokumentumot, amelyben részletes magyarázatokkal, konkrét iratokkal, az MTVA tulajdonát képező levelek részleteivel mutatják be, hogy Várhegyi Attila miként döntött éveken keresztül tartalmi kérdésekről, személyi ügyekről és intézményi erőforrások használatáról.

E szerint heti rendszerességű értekezleteket tartott, Papp Dániel vezérigazgató és más vezetők nemcsak folyamatosan beszámoltak neki a legapróbb ügyekről is, szövegeket és döntési javaslatokat küldtek hozzá, de megvárták a jóváhagyását és végrehajtották az utasításait.

A dokumentum szerint Várhegyi Attila 2019-ben havi bruttó 1,5 millió forintos megbízási díjat kapott, 2023-tól azonban ez havi díj nettó 3,5 millió forintra emelkedett.

A dokumentum elérhető a https://mtva.hu/wp-content/uploads/sites/17/2026/08/otodik-emelet.pdf oldalon.

Várhegyi Attila 1989-ben lépett be a Fideszbe, 1990-ben önkormányzati képviselővé és Szolnok alpolgármesterévé választották, majd 1991. és 1998. között Szolnok polgármestere volt. 1994-ben a párt országos választmányának elnökévé választották, egészen 2002 májusáig állt a testület élén. 1998-ban a Fidesz országos listájáról szerzett parlamenti mandátumot, az első Orbán-kormányban a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának politikai államtitkára lett.

A Budakörnyéki Bíróság 2001-ben első fokon hanyag kezelés vétségében mondta ki bűnösnek, és 300 ezer forint pénzbüntetésre ítélte, Várhegyi még aznap benyújtotta lemondását államtitkári tisztségéről. A Pest Megyei Bíróság 1 év, 2 évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte másodfokon folytatólagosan elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt, továbbá félmillió forint pénzbüntetést is kapott.

A büntetőügy az 1995-ben, szolnoki polgármesterként aláírt önkormányzati telekeladásokhoz kapcsolódott. 2002-ben lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról is.

Ezt követően nem töltött be választott közjogi tisztséget, ugyanakkor egy ideig a Fidesz apparátusában maradt: pártigazgatóként, majd kampányigazgatóként dolgozott. 2006 májusában távozott a párt központi irányítói stábjából. 2008-ban kinevezték az Első Magyar Média Holding Zrt. vezérigazgatójává. 2012-ben féléves szerződést kötött a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) az általa vezetett Prestige Média Kft. kommunikációs ügynökséggel. 2020-ban megvette a Hollóházi Porcelángyárat.