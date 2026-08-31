A rúdugró világsztár Budapesten mutatja meg a másik arcát

Duplantis nem először mutatja meg zenei oldalát: eddig megjelent dalait összesen több mint 11 millió alkalommal játszották le. A Gold klipjét Budapesten forgatta, a Halászbástyánál és a Hősök terén. A premier után most a közönség a helyszínen, a Világdöntő zárásaként hallhatja a dalt élőben. A svéd klasszis a zárónap végén nem felvételről szólal meg: valódi élő produkcióval búcsúztatja a háromnapos versenyt a stadionban.
A vasárnapi nap így kettős élményt kínál – olvasható a World Athletics közleményében. A mindössze háromórás, feszes programban tizenegy számban avatnak bajnokot. Ezen az estén sincs helye a taktikázásnak:
minden szám döntő vagy elődöntő, a nézők a legnagyobb összecsapásokat látják az Abszolút Bajnoki címekért és az óriási presztízsért.
A záróeste egyik kiemelt pillanata a 4x400 méteres vegyes váltó fináléja lesz, amelyben a magyar csapat a világ legjobb nemzeteivel mérheti össze a tudását. A 2023-as budapesti világbajnokságon a közönség már megtapasztalta, mekkora energiát ad a hazai pálya a váltóknak. Molnár Attiláék két hét múlva vasárnap ismét egy egész stadiont állíthatnak maguk mögé, a hazai szurkolóknak pedig belátható időn belül ez lesz az utolsó alkalmuk, hogy atlétikai világversenyen, hazai pályán biztassák a mieinket.
Ugyanezen az estén folytatódik a sport egyik legfeszültebb rivalizálása is: a férfi 1500 méteres síkfutás döntőjében a nagy-britanniai Josh Kerr és a norvég Jakob Ingebrigtsen áll rajthoz. Kettejük évek óta tartó, nyílt szócsatákkal kísért párharca rendszeresen a nemzetközi címlapokra kerül, Budapesten pedig újra egyetlen futamban, egymás mellett adhatnak választ rá, ki a táv ura.
Szintén vasárnap lép az Ultimate Championship fekete-neon pályájára az atlétika egyik legnagyobb showmanje, a Magyarországon is rendkívül népszerű olasz magasugró, Gianmarco Tamberi. Az olimpiai bajnok minden kísérlete előtt a közönséget is versenybe hívja: a lelátó garantáltan vele együtt ugrik.
Az Atlétikai Világdöntőt szeptember 11. és 13. között rendezik Budapesten, jegyek korlátozott számban még elérhetők a hivatalos jegyértékesítő felületen.
Az Atlétikai Világdöntő vasárnapi programja:
- 18:08 – Női 400 m gát (Döntő) – MÁTÓ SÁRA (bejutás esetén)
- 18:13 – Férfi gerelyhajítás (Döntő)
- 18:18 – Férfi 200 m (Elődöntő)
- 18:36 – Férfi 400 m gát (Döntő)
- 18:44 – Női 200 m (Elődöntő) – TAKÁCS BOGLÁRKA
- 19:04 – Férfi magasugrás (Döntő)
- 19:10 – Női 5000 m (Döntő)
- 19:34 – Női hármasugrás (Döntő)
- 19:41 – Férfi 800 m (Döntő)
- 19:53 – Vegyes 4x400 m váltó (Döntő) – MAGYAR CSAPAT (Emmanuel Sophia Akuchi, Mátó Sára, Molnár Janka, Enyingi Patrik, Molnár Attila, Plisz Balázs)
- 20:10 – Férfi 1500 m (Döntő)
- 20:38 – Férfi 200 m (Döntő)
- 20:49 – Női 200 m (Döntő) – TAKÁCS BOGLÁRKA (bejutás esetén)