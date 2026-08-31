A rúdugró világsztár Budapesten mutatja meg a másik arcát

Duplantis nem először mutatja meg zenei oldalát: eddig megjelent dalait összesen több mint 11 millió alkalommal játszották le. A Gold klipjét Budapesten forgatta, a Halászbástyánál és a Hősök terén. A premier után most a közönség a helyszínen, a Világdöntő zárásaként hallhatja a dalt élőben. A svéd klasszis a zárónap végén nem felvételről szólal meg: valódi élő produkcióval búcsúztatja a háromnapos versenyt a stadionban.

A vasárnapi nap így kettős élményt kínál – olvasható a World Athletics közleményében. A mindössze háromórás, feszes programban tizenegy számban avatnak bajnokot. Ezen az estén sincs helye a taktikázásnak:

minden szám döntő vagy elődöntő, a nézők a legnagyobb összecsapásokat látják az Abszolút Bajnoki címekért és az óriási presztízsért.

A záróeste egyik kiemelt pillanata a 4x400 méteres vegyes váltó fináléja lesz, amelyben a magyar csapat a világ legjobb nemzeteivel mérheti össze a tudását. A 2023-as budapesti világbajnokságon a közönség már megtapasztalta, mekkora energiát ad a hazai pálya a váltóknak. Molnár Attiláék két hét múlva vasárnap ismét egy egész stadiont állíthatnak maguk mögé, a hazai szurkolóknak pedig belátható időn belül ez lesz az utolsó alkalmuk, hogy atlétikai világversenyen, hazai pályán biztassák a mieinket.

Ugyanezen az estén folytatódik a sport egyik legfeszültebb rivalizálása is: a férfi 1500 méteres síkfutás döntőjében a nagy-britanniai Josh Kerr és a norvég Jakob Ingebrigtsen áll rajthoz. Kettejük évek óta tartó, nyílt szócsatákkal kísért párharca rendszeresen a nemzetközi címlapokra kerül, Budapesten pedig újra egyetlen futamban, egymás mellett adhatnak választ rá, ki a táv ura.

Szintén vasárnap lép az Ultimate Championship fekete-neon pályájára az atlétika egyik legnagyobb showmanje, a Magyarországon is rendkívül népszerű olasz magasugró, Gianmarco Tamberi. Az olimpiai bajnok minden kísérlete előtt a közönséget is versenybe hívja: a lelátó garantáltan vele együtt ugrik.

Az Atlétikai Világdöntőt szeptember 11. és 13. között rendezik Budapesten, jegyek korlátozott számban még elérhetők a hivatalos jegyértékesítő felületen.

Az Atlétikai Világdöntő vasárnapi programja: