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Az argentin Lionel Messi a 2026-os labdarúgó-világbajnokság SpanyolországArgentína döntõ mérkõzése után az East Rutherford-i MetLife Stadionban 2026. július 19-én. Spanyolország hosszabbítás után 1-0-ra gyõzött a címvédõ argentin csapat ellen.
Nyitókép: MTI/AP/Abbie Parr

Lionel Messi bejelentette a visszavonulását

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Az argentin szupersztár bejelentette, nem játszik többet hazája válogatottjában.

Lionel Messi a közösségi oldalán tett közzé egy búcsúlevelet, amelyben elköszönt nemzeti csapatától; azt is elárulta, hogy az üzenetet még a világbajnoki döntő után két nappal írta – azon a mérkőzésen Argentína Ferran Torres góljával kikapott Spanyolországtól.

Ez a második alkalom, hogy Messi bejelentette búcsúját az Albicelestétől. Először 2016-ban tette ezt meg, miután a csapat Chilével szemben elveszítette a Copa América döntőjét: „Számomra véget ért a válogatottbeli pályafutás” – nyilatkozta akkor a játékos.

Messi júniusban töltötte be 39. életévét, hétfőn pedig közzétette ezt a búcsúlevelet.

„A döntő óta eltelt idő és alapos mérlegelés után szeretném tudatni mindenkivel, hogy visszavonulok a válogatottól... Fájdalmas döntés volt – és a mai napig mélyen fáj –, de megértem, hogy eljött az ideje. Esküszöm nektek, hogy mindig mindent beleadtam – nemcsak az elmúlt években, amikor mindent megnyertünk, hanem előtte is; mindig küzdöttem, és minden erőmet a pályán hagytam ezért a mezért, hogy örömöt szerezzek nektek, és büszkévé tegyelek titeket arra, hogy argentinok vagytok, a futballon keresztül.

Az idő fogy, fejezetek zárulnak le, és ez a mostani mély fájdalmat okoz nekem. Szeretem, szerettem és mindig is szeretni fogom, hogy a válogatott része lehettem. Mindent beleadtam, amim csak volt; már nincs mit adnom, ráadásul nagyszerű fiatal játékosok érkeznek, akik megérdemlik a lehetőséget.

Köszönöm a sok szeretetet, amit kaptam az elmúlt 20 évben. Nagyon fog hiányozni, hogy halljam a hangotokat a pályáról. Mostantól én is közületek való leszek, a pálya széléről szurkolok és támogatom a válogatottat – jóban és rosszban egyaránt (különösen a rosszban).

Köszönöm a családomnak, hogy mindig mellettem állt, és elkísért ezen az úton – amely egyszerre volt gyönyörű és nehéz. Köszönöm minden edzőnek, csapattársnak és sportvezetőnek, akikkel együtt jártam ezt az utat. Felejthetetlen emlékeket és pillanatokat viszek magammal.

A nyugalom és a büszkeség érzésével távozom, amiért csapattársaimmal együtt olyan pillanatokat adhattunk nektek, amelyekről korábban csak álmodtunk. Hihetetlen élmény volt mindezt megosztani veletek. Szeretlek titeket!

Köszönöm Istennek, hogy argentinnak teremtett. Hajrá, Argentína!” – lvasható a Marca által közölt szövegben.

Hozzátette: „Ezeket a sorokat július 21-én írtam, két nappal a döntő után. Ma, az édesapámmal történtek fényében, még inkább meg vagyok győződve a helyességéról, mint korábban.”

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