Megszorítás vagy teljes tiltás? Nagy döntés előtt Budavár

Rámutattak: a kérdés most azért is aktuális, mert az év végével lejár az új, rövid távú szálláshelyek nyilvántartásba vételére vonatkozó törvényi moratórium, így az I. kerületben is el kell dönteni, hogy milyen szabályozást alkossanak.

Hozzátették: a rövid távú lakáskiadás különösen fontos kérdés a turisták által kiemelten látogatott I. kerületben, főleg a budai Várban és környékén. Az Airbnb turisztikai bevételeket hoz, ugyanakkor a a lakóházak tulajdonosai több problémát is megfogalmaztak az ilyen lakáskiadásokkal kapcsolatban.

„Az Airbnb kérdésében nagyon különböző, egyaránt megfontolandó érvek és érdekek vannak. Polgármesterként azt tartom helyesnek, hogy ne az itt élők feje felett döntsünk” – hangsúlyozta a közlemény szerint Böröcz László. A kerület fideszes polgármestere hozzátette: Budavárt szeretnék megőrizni élő, szerethető lakónegyednek, miközben azt is látják, hogy a turizmus és a rövid távú lakáskiadás sok embernek és helyi vállalkozásnak fontos.

A szavazásban a 18. életévüket betöltött, I. kerületi állandó lakóhellyel rendelkező lakosok vehetnek részt,

akiknek két kérdést tesznek fel:

egyetértenek-e az Airbnb teljes tiltásával,

ha nem tiltanák az Airbnb-t, akkor támogatnák-e, hogy az önkormányzat feltételekhez kösse a rövid távú szálláshely-szolgáltatást.

Az önkormányzat az MTI kérdésére azt közölte, hogy a kerületben jelenleg több mint négyszáz engedéllyel rendelkező magánszálláshely és egyéb, tipikusan üzletszerűen működtetett szálláshely van.