Varga Mihályék ezer oldalnyi iratot adtak át a vizsgálóbizottságnak

Varga Mihály elmondta, hogy a vizsgálóbizottság nyolc pontban kérte a jegybank segítségét, a vizsgálatokhoz szükséges statisztikákat és dokumentumokat átadták.

A kért információk között vannak követelésekkel kapcsolatos kimutatások, a központi hitelinformációs rendszer adatai vagy az ügyfelek panaszainak elbírálására vonatkozó dokumentáció is – jelezte.

Hozzátette: a vizsgálóbizottság elnökének megerősítette, hogy a Magyar Nemzeti Bank a jövőben is segíti a vizsgálóbizottság munkáját, a jegybank új vezetése elkötelezett a törvényes, átlátható működés mellett.

Minden olyan esetben, ahol törvénytelenség gyanúja merül fel, az MNB is megtette a szükséges feljelentéseket, és így járnak el a jövőben is - hangsúlyozta Varga Mihály.