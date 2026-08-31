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Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke sajtótájékoztatót tart az MNB Monetáris Tanácsának kamatdöntõ ülése után az MNB Teátrumában 2026. február 24-én.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Varga Mihályék ezer oldalnyi iratot adtak át a vizsgálóbizottságnak

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A Magyar Nemzeti Bank (MNB) csaknem ezer oldalnyi adatot és információt adott át az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága részére, amellyel a jövőben is együttműködik – közölte a jegybankelnök hétfőn a Facebook-oldalán.

Varga Mihály elmondta, hogy a vizsgálóbizottság nyolc pontban kérte a jegybank segítségét, a vizsgálatokhoz szükséges statisztikákat és dokumentumokat átadták.

A kért információk között vannak követelésekkel kapcsolatos kimutatások, a központi hitelinformációs rendszer adatai vagy az ügyfelek panaszainak elbírálására vonatkozó dokumentáció is – jelezte.

Hozzátette: a vizsgálóbizottság elnökének megerősítette, hogy a Magyar Nemzeti Bank a jövőben is segíti a vizsgálóbizottság munkáját, a jegybank új vezetése elkötelezett a törvényes, átlátható működés mellett.

Minden olyan esetben, ahol törvénytelenség gyanúja merül fel, az MNB is megtette a szükséges feljelentéseket, és így járnak el a jövőben is - hangsúlyozta Varga Mihály.

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Kezdőlap    Gazdaság    Varga Mihályék ezer oldalnyi iratot adtak át a vizsgálóbizottságnak

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végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság

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