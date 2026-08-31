Magyar Péter értékelte a vasárnapi időközi választásokat

A Fejér vármegyei Enyingen Angyal Gábort választották polgármesternek vasárnap. A független jelölt a szavazatok több mint 57 százalékát kapta.

A Nemzeti Választási Iroda honlapján található adatok szerint a három polgármester-jelölt közül Angyal Gábor 1053 szavazatot kapott, az eddigi településvezető Kiss Norbert Ivó (független) 532 (29,13 százalék), míg Lipták Rita Márta (független) 241 (13,20 százalék) voksot gyűjtött.

A névjegyzékben 5333 választópolgár szerepelt, közülük 1837-en járultak az urnákhoz, ami 34,45 százalékos részvételi arányt jelent.

A képviselői helyekért tizennyolcan indultak, közülük tizenheten függetlenek, egy jelölt a Mi Hazánk színeiben méreti meg magát.

Enyingen azért tartottak időközi polgármester- és képviselő választást, mert a 2024-ben megválasztott testület a feloszlás mellett döntött.

Hajdúböszörményben a négy induló közül Kocsis Jánost, a Böszörményi Harmadik Oldal Egyesület jelöltjét választották meg polgármesterré a vasárnapi időközi helyhatósági választáson, a jelölt a szavazatok 67,61 százalékát szerezte meg.

A Nemzeti Választási Iroda honlapján közzétett adatok szerint Kocsis János 5132 szavazatot kapott, Uzonyi Imre (Együtt Böszörményért Egyesület) 1963 voksot gyűjtött ((25,86 százalék), Kiss Sándor független jelöltre 279-en (3,68 százalék) szavaztak, Kálló Kornél független jelöltre 217-en (2,86 százalék).

A választási névjegyzékben szereplő 23 843 helyi lakos 32 százaléka szavazott.

A hajdú-bihari Hajdúböszörményben polgármestert és egyéni képviselőt választottak. A városban azért kellett időközi polgármester-választást kiírni, mert a 2024-ben településvezetővé megválasztott Göröghné Bocskai Éva a Tisza Párt színeiben országgyűlési képviselői mandátumot szerzett áprilisban, az összeférhetetlenség megszüntetése érdekében pedig május 4-i hatállyal lemondott.

Ugyancsak Hajdúböszörményben a 7. számú egyéni választókerületben pedig azért tartottak időközi képviselő-választást, mert a 2024-ben megválasztott Görögh István június 15-én lemondott. A képviselői tisztségért két független jelölt, valamint a Böszörményi Harmadik Oldal Egyesület jelöltje indult.

A Hajdú-Bihar vármegyében található Hajdúbagoson három független jelölt közül Lévai Jánost választották polgármesterré.

Rácz Melinda, a helyi választási iroda vezetője az MTI-nek emlékeztetett, hogy település képviselő-testülete május 6-án kimondta feloszlását, ezért választottak polgármestert és képviselőket.

Hozzátette: a 879 érvényes szavazatból Lévai János 595-öt szerzett meg, az eddigi polgármester, Szabó Lukács Imre 191, a harmadik jelölt, Szegény Sándor 93 voksot kapott. A hat képviselői helyért 18 független jelölt indult.

A választói névjegyzékben több mint 1600-an szerepeltek, a választásra jogosultak 55 százaléka adta le a szavazatát Hajdúbagoson.

A Vas vármegyei Sárvár 4-es számú egyéni választókerületben azért kell időközi képviselő-választást tartani, mert Strompová Viktória a Tisza Párt listájáról mandátumot szerzett az áprilisi országgyűlési választáson, így önkormányzati képviselősége összeférhetetlenné vált új megbízatásával. Az időközi választáson hét jelölt indul: Ács Dávid (Mi Hazánk Mozgalom), Bognár Nóra (Sárváriakért Egyesület), Dani Rudolf (Híd a jövőnkért Egyesület), valamint függetlenként Eiveck Péter, Polgár Tamás Zoltán, Sándor Katalin és Wentz István. A választói névjegyzékben több mint 1400 helybéli szerepel.

A voksoláson 361 szavazásra jogosult jelent meg, amely 25,37 százalékos részvételt jelent.

A valasztas.hu adatai szerint, Bognár Nóra, a Sárváriakért Egyesület nyerte az időközi választást. A szavazatok 62,05 százalékát kapta meg.