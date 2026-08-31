Már a kormány előtt van a béremelési terv

Pósfai Gábor belügyminiszter hétfőn a Facebook-oldalán jelentette be, hogy elkészült a javaslatcsomag, amit a kormány előtt képviselnek majd, de jelezte, konkrétumokról csak akkor lehet felelősen beszámolni, ha megszületett a végleges döntés.

A belügyminiszter bejegyzésében azt írta, kinevezése óta legfontosabb feladatának tekinti a rendvédelmi állomány megbecsültségének helyreállítását. Mint írta, „olyan összetett, méltatlan helyzetet örököltünk, amellyel mindenképpen foglalkoznunk kell a rendszerszintű és megnyugtató megoldás érdekében”. Felidézte: korábban azt ígérte, augusztus végére kidolgozzák javaslatcsomagjukat a belügyi ágazat bérrendezéséről, ez mostanra elkészült.

Mint írta, áttekintették az aktuális helyzetet, „a korábbi évek döntéseit vagy »nem döntéseit«”. Ezzel kapcsolatban megjegyezte: alapvető probléma, hogy

a rendvédelmi dolgozók illetményalapja 2008 óta változatlan, és voltak ugyan időnként egyszeri emelések, de mindig csak bizonyos állománycsoportok részére,

és példaként említette a 2022-ben és 2026-ban adott fegyverpénzt a hivatásosoknak és azt, hogy hasonló jogcímen a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak (RIASZ) is kaptak 2026-ban egy egyszeri juttatást. Pósfai Gábor hozzátette: ezek az intézkedések nem oldották meg a meglévő állomány és a leterheltség problémáját, hiszen az elégedetlenség és a létszámhiány évről évre csak nőtt.

Közölte:

a most kidolgozott javaslatban szerepel illetményemelés és az úgy nevezett preferált település pótlék, ami jogilag korábban is rendelkezésre állt, csak nem használták.

Javasolnak emelést a munkavállalók és a rendvédelmi igazgatási szolgálati viszonyban foglalkoztatottak számára is, valamint az országon belüli mobilitást elősegítő plusz intézkedés is a tervek között van. A javaslatok tartalmaznak iránymutatásokat rövid-, közép- és hosszútávra is.

„Fontos, hogy az egyes ágazatok ne egymásra licitáljanak, hanem a kormány a költségvetési helyzetet felelősen kezelve döntsön ezekben a kérdésekben is. Ne felejtsük el azt sem, hogy a bérrendezés problémája mellett a kormány óriási költségvetési hiányt is örökölt az idei évre” – írta a belügyi tárca vezetője.

Tudatta azt is, a bérrel kapcsolatos javaslatcsomagon túl folytatódik a szakmai életút-program („életpálya”) kidolgozása és a nyugdíjrendszer átalakítása is, valamint más olyan intézkedések is, amelyek hozzájárulnak a napi terhelés csökkentéséhez és munkavégzés megkönnyítéséhez.

A miniszter közölte: folytatódik az érdekvédelmi képviseletekkel is a partnerségi együttműködés, a héten tartják – május óta másodszor – a Belügyi Érdekegyeztető Tanács következő megbeszélését, ahol áttekintenek minden aktuális kérdést.