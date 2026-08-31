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Nyitókép: ljubaphoto/Getty Images

Figyelem, új NAV-kötelezettség indul

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Szeptember 1-jén elindul a kötelező nyugtaadat-szolgáltatás, de az év végéig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nem bírságol – közölte az adóhatóság.

A közlemény szerint keddtől a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak; a legegyszerűbb megoldás az e-pénztárgép, amelynek alkalmazásával a nyugta pillanatok alatt elkészül, az adatszolgáltatás és -megőrzés pedig automatikus.

Az adóhatóság szerint érdemes kipróbálni a digitális nyugtaadást annak is, aki eddig papírnyugtát használt, hiszen az alkalmazás okostelefonon működik, használatához nincs szükség külön pénztárgépre, és a nyugtaadatokat sem kell utólag kézzel rögzíteni.

Aki mégis maradna a papírnyugtánál, annak is biztosít egyszerű megoldást a NAV: a nyugtaadatok a Pénztárgép Portál webes felületén kézzel is rögzíthetők, ehhez pedig lépésről lépésre követhető oktatóvideó és részletes tájékoztatás is rendelkezésre áll.

A nagyobb forgalmú vállalkozások gépi kapcsolaton keresztül is teljesíthetik az adatszolgáltatást, a Pénztárgép Portál felületén az adatrögzítés kedden „élesedik” – jelezték.

Közölték azt is, hogy szeptember 1. és december 31. között a NAV az edukációra és a gyakorlati segítségre helyezi a hangsúlyt.

Ha valakinek nem sikerül az új kötelezettséget rögtön teljesíteni, vagy hiba csúszik az adatszolgáltatásba, ebben az időszakban még nem bírságolnak a revizorok.

A kötelezettség tehát már szeptember 1-jétől él, januártól viszont a mulasztásnak már bírságkövetkezménye is lehet – közölték.

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Kezdőlap    Gazdaság    Figyelem, új NAV-kötelezettség indul

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