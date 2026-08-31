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Magyar Péter miniszterelnök (j2) érkezik az országos tanévnyitó ünnepségre a nagykanizsai Dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumba 2026. augusztus 31-én. A tanévnyitón beszédet mond Magyar Péter kormányfõ és Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter.
Nyitókép: MTI/Katona Tibor

Kritikusan gondolkodni tanítani, ez az iskola feladata – Magyar Péter a tanévnyitón

Infostart / MTI

A miniszterelnök egy nagykanizsai gimnáziumban volt az évnyitó ünnepség fő szónoka.

Az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak gondolkodni, kritikusan gondolkodni – jelentette ki a miniszterelnök hétfőn a nagykanizsai Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban tartott országos tanévnyitó ünnepségen.

Magyar Péter azt mondta: a kritikus gondolkodás mellett a diákok megtanulhatnak az iskolában egymásért kiállni, csapatként működni, embernek lenni mindig, minden körülményben.

Egy iskola feladata az, hogy ebben segítse a diákokat – hangsúlyozta a kormányfő.

Az oktatásügy és az egészségügy primátusát hangsúlyozta a miniszterelnök Magyarország sikerességével összefüggésben.

„Csak akkor lehet sikeres, sokkal sikeresebb Magyarország, ha több időt, energiát, költségvetési forrást fordítunk az oktatásra, ha elismerjük az oktatásügy és az egészségügy fontosságát, abszolút primátusát” – jelentette ki Magyar Péter.

Közölte, a kormány ezt a két területet helyezi a középpontba, mert a XXI. században csak és kizárólag egy tudásalapú ország lehet sikeres, ez pedig különösen fontos a mesterséges intelligencia korában.

„Pontosan tudjuk, hogy mi a feladatunk”:

  • az iskolaépületek felújítása,
  • új kollégiumi férőhelyek létesítése,
  • jó menza,
  • a tanárok, pedagógiai asszisztensek, oktatásban dolgozók segítése

– mondta Magyar Péter, kiemelve: hallják és értik a felhívást, emlékeznek a vállalásukra, ezért hamarosan bejelentik majd az ezzel kapcsolatos béremelést.

A kormányfő hangsúlyozta: minden pályára igaz – az oktatásra, az egészségügyre, a honvédelemre és az államigazgatásra is –, hogy kiszámítható életpályára van szükség.

Nem egyszeri béremelésre, és utána akár tíz-tizenöt évig semmire, hanem egy életpályára,

amely biztosítani tudja, hogy többen jöjjenek például az oktatás vagy akár az egészségügy területére dolgozni – tette hozzá.

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