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A Rajna a németországi Bacharachnál 2026. augusztus 10-én, amikor továbbra is rekordalacsony a folyó vízszintje.
Nyitókép: MTI/AP/Michael Probst

Hátborzongató: a rekordaszály leleplezte a folyó egyik sötét titkát

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Emberi maradványokat tartalmazó autóroncsot találtak tűzoltók a történelmi mélypontjára apadt Rajnában a Bonnhoz közeli Königswinternél.

A gépkocsi, amelyben és amelynek közvetlen környezetében az emberi csontokat találták, évtizedek óta heverhetett Európa legforgalmasabb kontinentális víziútjának fenekén, mert feltehetően egy olyan Fiat-modellről van szó, amelyet 1976 és 1984 között gyártottak – közölte hétfőn a bonni rendőrség.

Az eltelt hosszú idő rendkívüli módon megnehezíti a történtek tisztázását. A leletet egyelőre nem tudták összefüggésbe hozni egyetlen eltűnési üggyel sem, és egyelőre azt sem lehet tudni, hogy egy vagy több embertől származnak-e a csonttöredékek.

A szokatlan lelet még augusztus 3-án került a felszínre a rekordalacsony vízszint miatt, a roncsot két héttel később emelték ki. A nyomozásról elsőként a Bild című lap számolt be.

A csapadékhiány okozta alacsony vízszint fennakadásokat okozott a rajnai teherhajózásban, ugyanakkor felszínre hozott hosszú idő óta a folyómederben fekvő tárgyakat, köztük II. világháborús eszközöket és régészeti leleteket is.

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