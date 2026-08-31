Hátborzongató: a rekordaszály leleplezte a folyó egyik sötét titkát

A gépkocsi, amelyben és amelynek közvetlen környezetében az emberi csontokat találták, évtizedek óta heverhetett Európa legforgalmasabb kontinentális víziútjának fenekén, mert feltehetően egy olyan Fiat-modellről van szó, amelyet 1976 és 1984 között gyártottak – közölte hétfőn a bonni rendőrség.

Az eltelt hosszú idő rendkívüli módon megnehezíti a történtek tisztázását. A leletet egyelőre nem tudták összefüggésbe hozni egyetlen eltűnési üggyel sem, és egyelőre azt sem lehet tudni, hogy egy vagy több embertől származnak-e a csonttöredékek.

A szokatlan lelet még augusztus 3-án került a felszínre a rekordalacsony vízszint miatt, a roncsot két héttel később emelték ki. A nyomozásról elsőként a Bild című lap számolt be.

A csapadékhiány okozta alacsony vízszint fennakadásokat okozott a rajnai teherhajózásban, ugyanakkor felszínre hozott hosszú idő óta a folyómederben fekvő tárgyakat, köztük II. világháborús eszközöket és régészeti leleteket is.