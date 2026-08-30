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Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Krausz Ferenc lemondott a Corvin-láncról

Infostart / MTI

Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus szombaton lemondott a Magyar Corvin-lánc Testületben betöltött tagságáról és a Corvin-láncról, amely a magyar tudomány, irodalom és művészet kiválóságait ismeri el - írta meg vasárnap a Telex.

Krausz Ferenc a portál megkeresésére azt írta, döntésének fő oka, hogy az elmúlt időszak tapasztalatai alapján arra a következtetésre jutott, a testület működése és az a szerep, amelyet véleménye szerint egy ilyen tekintélyű közösségnek fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltér egymástól. Ennek számára fájó, de csak egyetlen példája az Élvonal Alapítvány ügye - tette hozzá a fizikus.

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