Krausz Ferenc a portál megkeresésére azt írta, döntésének fő oka, hogy az elmúlt időszak tapasztalatai alapján arra a következtetésre jutott, a testület működése és az a szerep, amelyet véleménye szerint egy ilyen tekintélyű közösségnek fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltér egymástól. Ennek számára fájó, de csak egyetlen példája az Élvonal Alapítvány ügye - tette hozzá a fizikus.
Krausz Ferenc lemondott a Corvin-láncról
Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus szombaton lemondott a Magyar Corvin-lánc Testületben betöltött tagságáról és a Corvin-láncról, amely a magyar tudomány, irodalom és művészet kiválóságait ismeri el - írta meg vasárnap a Telex.
A hulladék geopolitikája – már a kidobott akkumulátorért is verseny indul
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fenékküszöbMagyar Péter nagy hírt jelentett be Paksról
Tisza-kormány: Kapitány István nagy bejelentést tett, sorjáznak a feljelentések és a személycserék
Az új kormány első száz napjának végére még jobban felpörgött a magyar belpolitika: az Országgyűlés megválasztotta Unger Anna Rózát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökévé, ami ellen komoly ellenállás mutatkozik a közvéleményben. Eközben a felsőoktatási alapítványok kuratóriumainak 98 százalékát lecserélték, és megkezdődött az MCC oktatási feladatainak átvétele. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a tervezettnél két héttel korábban elkészült a paksi fenékküszöb első üteme, amely nélkül két turbina is leállt volna az atomerőműben. Vitézy Dávid közlekedési miniszter feljelentést tett az M6-os autópálya korábbi üzemeltetési szerződése miatt, a kormány pedig új érdekegyeztetési rendszert ígért a szakszervezeteknek és munkáltatóknak. A miniszterelnök hétfőn a Bledi Stratégiai Fórumon Janez Jansa szlovén kormányfővel tárgyal. Lőrincz Viktória közölte, hogy egy helyettes államtitkár bejelentette lemondását. A minisztérium a jövőben bevonná a civil segítőket az új nőpolitika kialakításába, valamint a nőket érő erőszakkal kapcsolatos döntéshozatalba. Belpolitikai hírfolyamunk vasárnap.
Durva tanársztrájkkal kezdődhet a 2026-os tanév: ha ez nem történik meg, lesz itt baj
Sztrájk jöhet már a tanév elején az iskolákban, ha a kormány nem rendezi a nevelést és oktatást segítő dolgozók bérét.
Nepal 'intensifying' efforts to free hundreds believed trapped in hydropower tunnels
Teams are working around the clock to free the trapped workers, with India and China deploying experts to assist in the operation.